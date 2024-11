Mercato PSG : Kolo Muani, premier gros coup d’Amorim à United ?

Fraîchement intronisé sur le banc de Manchester United, Ruben Amorim veut frapper un gros coup cet hiver et songerait notamment à Randal Kolo Muani, l’attaquant de Manchester United, pour renforcer le secteur offensif de Manchester United.

Mercato PSG : Ruben Amorim veut relancer Kolo Muani à Man United

À l’approche du marché des transferts de l’hiver, le Paris Saint-Germain envisage quelques ajustements. Si Cyril Hanouna, le célèbre animateur de Touche Pas à Mon Poste sur C8, a révélé mercredi soir qu’un « très grand attaquant devrait rejoindre le PSG bientôt. Un très grand attaquant connu du monde entier, très fort, qui devrait arriver dans les prochaines semaines », le dossier Randal Kolo Muani retient également l’attention dans la capitale.

Selon les informations du journaliste Alexis Bernard, Manchester United aurait récemment manifesté son intérêt pour l’attaquant de 25 ans. Les Red Devils, confrontés à des contraintes financières, envisageraient plutôt un prêt de l’international français pour la seconde partie de la saison.

De son côté, Kolo Muani a déjà affiché sa volonté de s’imposer sous les ordres de Luis Enrique. Cependant, la perspective d’un nouveau challenge sous la direction de Ruben Amorim, un entraîneur qui serait convaincu de son potentiel, en Angleterre pourrait bien le tenter.

Randal Kolo Muani prêt à changer d’avis pour rejoindre la Premier League ?

L’avenir de Randal Kolo Muani au Paris Saint-Germain semble donc de plus en plus incertain. Peu utilisé par Luis Enrique depuis le début de la saison, l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort pourrait ainsi faire ses valises dès cet hiver. Selon Football Transfers, outre Manchester United, West Ham United et Newcastle United seraient aussi fortement intéressés par son profil.

Les Hammers et les Magpies chercheraient à renforcer leur attaque et verraient en Kolo Muani le profil idéal pour atteindre leurs objectifs. Des discussions préliminaires auraient déjà été entamées entre les dirigeants parisiens et les émissaires des deux clubs anglais. Un prêt avec option d’achat serait aussi la formule privilégiée, mais le PSG pourrait exiger un transfert définitif pour se séparer de Randal Kolo Muani.

Recruté pour 95 millions d’euros à l’été 2023, le natif de Bondy est lié au PSG jusqu’en juin 2028. Reste maintenant à savoir s’il sera prêt à changer d’avis et à rejoindre Ruben Amorim dans le nord de l’Angleterre. Le mercato hivernal s’annonce donc animé pour le PSG.