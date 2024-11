ASSE : Dall’Oglio choisit ses hommes contre le Montpellier HSC, la compo

Olivier Dall’Oglio, entraîneur de l’ASSE, a convoqué 20 joueurs pour affronter le Montpellier HSC, samedi à 19 heures. Mickaël Nadé et Yvann Maçon, titulaires lors du derby contre l’OL, ne figurent pas parmi les convoqués. Blessés, ils sont donc remplacés dans le onze de départ.

ASSE-MHSC : Dall’Oglio veut des Verts plus tranchants

Après avoir concédé le derby face à l’OL juste avant la trêve internationale, l’ASSE tentera de renouer avec la victoire en accueillant le Montpellier HSC au Stade Geoffroy-Guichard. Les Verts pourront compter sur le soutien inconditionnel de leurs supporters, dont le nombre devrait dépasser les 30 000 dans le Chaudron.

Olivier Dall’Oglio et son équipe ont profité de ces deux semaines de pause pour peaufiner leur préparation. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a insisté auprès de ses joueurs sur la nécessité d’être plus efficaces et décisifs afin de sortir de cette situation délicate. « Nous créons des occasions, mais nous devons être plus clins d’œil, plus précis. Il faut apporter plus de vitesse, de puissance et de justesse dans les dernières passes », a-t-il souligné.

Nadé et Maçon remplacés par Abdelhamid et Appiah

Pour cette 12ème journée de Ligue 1, l’ASSE sera privée de Mickaël Nadé, victime d’une entorse du ligament latéral externe du genou droit lors du derby, et d’Yvann Maçon, qui souffre de douleurs au genou opéré en octobre.

Yunis Abdelhamid et Dennis Appiah devraient respectivement les remplacer. À part ces deux changements, Olivier Dall’Oglio devrait aligner une équipe similaire à celle qui a affronté le RC Strasbourg puis l’OL.

La compo probable de l’ASSE contre le Montpellier HSC :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : D. Appiah, D. Batubinsika, Y. Abdelhamid, L. Pétrot

Milieux de terrain : P. Ekwah, L. Mouton, B. Bouchouari

Attaquants : Z. Davitashvili, L. Stassin, A. Boakye

Remplaçants : B. Maubleu, P. Cornud, L. Fomba, M. Amougou, A. Moueffek, F. Tardieu, M. Cafaro, I. Sissoko, I. Wadji