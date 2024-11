ASSE – Montpellier HSC : Faire oublier le derby pour aller de l’avant !

L’ASSE veut déjà se relever après la défaite dans le derby face à l’OL. Les Verts reçoivent le Montpellier HSC lors de la 12e journée de Ligue 1. Une occasion pour se remettre la tête à l’endroit et renouer avec la victoire.

ASSE : Le derby dans un creux de la tête, Montpellier HSC en ligne de mire

Sur courant alternatif depuis le début de la saison, l’ASSE avait une parfaite occasion de se refaire le moral et maintenir la flamme de la victoire rallumée face au RC Strasbourg. Malheureusement, malgré un bien meilleur visage, les verts n’ont pas su tirer profit du derby, qu’ils ont fini par perdre 1-0 face à l’Olympique Lyonnais.

Après la trêve internationale de novembre, les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont déjà prêts à attaquer et faire oublier ce nouvel échec. En conférence de presse en prélude à la réception du Montpellier HSC, Louis Mouton, formé à l’ASSE, s’est montré déterminé à rebondir rapidement.

« Il faut tourner la page. Personnellement, j’ai eu un coup de mou après ce match, car j’avais vraiment à cœur de gagner ce premier derby, surtout chez eux. On sentait qu’on en était capables, mais on a manqué d’efficacité. On apprend dans ce genre de matchs que la moindre occasion doit finir au fond, car l’adversaire, lui, ne pardonne pas. » a-t-il déclaré.

Retrouver de l’efficacité devant les buts

Le milieu de terrain de l’ASSE reconnaît la frustration de cette défaite, mais reste déterminé et optimiste : « On a fait beaucoup de travail vidéo sur ce qui a été et ce qui n’a pas été. On a vu des points positifs comme des points négatifs. Je pense que c’était peut-être bien d’avoir cette trêve-là. Ça a permis aux internationaux d’aller rejoindre leur sélection, nous de bosser de notre côté. On va tous se retrouver demain pour préparer ce match de Montpellier et faire oublier cet échec à Lyon. »

Mouton évoque également ses ambitions personnelles. En manque d’efficacité, il sait qu’il en faudra pour aider l’équipe. « C’est sûr que le foot d’aujourd’hui, ce sont les stats aussi avant tout. C’est vrai que je suis un peu déçu de ne pas avoir marqué déjà depuis le début de saison. J’en ai déjà pas mal. J’aurais bien aimé mettre celle de Strasbourg. J’en ai aussi contre Lens, et contre le Havre. J’ai quelques situations. Ça n’a pas fait mouche pour le moment », a-t-il confié.