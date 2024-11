Mercato RC Lens : Des départs à 40M€, le pari du RCL pour cet hiver

Le RC Lens devrait connaître un mercato hivernal animé, mais principalement du côté des départs. C’est ce qu’a annoncé Pierre Dréossi, directeur général du club, dans les colonnes de La Voix du Nord.

RC Lens : Un mercato hivernal animé en perspective

Après un été marqué par des difficultés à boucler certaines ventes, notamment celles de Kevin Danso et Neil El Aynaoui, le RC Lens a revu ses objectifs à la baisse. « Notre mercato estival n’a pas été une réussite totale », a reconnu Dréossi, alors que le club visait une vente totale de 100 millions d’euros pour se refaire une santé financière.

Les dirigeants lensois espèrent désormais réaliser environ 40 millions d’euros de ventes cet hiver, loin des 100 millions d’euros initialement visés. « On a des actifs intéressants et déjà des intérêts de certains clubs. Pour nous, le plus difficile, ce n’est pas de vendre, c’est d’avoir un équilibre entre nos soucis économiques et l’objectif sportif », a expliqué Pierre Dréossi, le directeur sportif du RC Lens, arrivé au club l’été dernier.

Malgré l’urgence de vendre pour son équilibre financier, le RC Lens ne compte pas brader ses meilleurs joueurs. « Tu ne vas pas vendre tout le monde et te trouver avec une équipe en bois. Le mercato d’hiver va nous permettre d’équilibrer ce qu’on aurait pu faire, ce qu’on n’a pas pu faire cet été », a-t-il précisé.

Les prochains mois s’annoncent donc déterminants pour le RCL. Le club artésien devra réussir à trouver le bon équilibre entre ses ambitions sportives et ses contraintes financières.