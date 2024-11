Mercato Stade Rennais : Jorge Sampaoli lâche un premier indice sur le marché d’hiver du SRFC

Jorge Sampaoli, arrivé au Stade Rennais pour relancer le club, est déjà focus sur ses objectifs et ses priorités. Après un été très animé, le club breton ne manquera pas d’être actif sur le mercato d’hiver. Mais ce sera sous condition comme révélé par le technicien argentin.

Jorge Sampaoli : Le mercato du Stade Rennais dépendra des résultats

Le club breton a opéré plusieurs changements lors du mercato estival dernier. Avec des départs en cascade, le Stade Rennais a déboursé pas moins de 80 millions d’euros pour signer de nouvelles recrues. Malheureusement, les résultats enregistrés sous Julian Stéphan étaient loin du recrutement réalisé par le SRFC. Après l’avoir limogé, le club rouge et noir a fait confiance à Jorge Sampaoli pour redresser la barre.

Nouvel entraîneur du Stade Rennais, l’Argentin a évoqué les perspectives du mercato hivernal lors de sa première conférence de presse. Sampaoli, qui fera ses débuts sur le banc rennais ce dimanche face au LOSC, reste prudent quant au mercato de janvier prochain. « On n’a pas encore abordé en détail la question du mercato », a déclaré Jorge Sampaoli.

« On fera le point après quatre-cinq matches et là, on verra si on a besoin de se renforcer et à quelle position. Si l’équipe tourne bien, on aura sans doute très peu de besoins. Sinon, on aura sans doute beaucoup de besoins », a ajouté Jorge Sampaoli. Le technicien argentin a souligné l’importance d’observer l’équipe à l’œuvre avant de prendre des décisions concernant le mercato.

« Il est essentiel de voir comment les joueurs s’adaptent à mes méthodes et à mes exigences. Nous voulons construire un collectif solide et performant », a-t-il confié. Le Stade Rennais, actuellement 13ème de Ligue 1, a besoin de se relancer. Le mercato hivernal pourrait être une opportunité de renforcer l’équipe et de viser une meilleure place au classement.