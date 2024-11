Coup de théâtre au PSG : Désiré Doué prêt à claquer la porte pour Liverpool ?

En difficulté au PSG, qu’il a rejoint l’été dernier en provenance du Stade Rennais, Désiré Doué pourrait déjà quitter la capitale. Liverpool serait prêt à lui donner l’occasion de découvrir la Premier League.

Mercato PSG : Liverpool se positionne déjà pour Désiré Doué

Recruté pour 50 millions d’euros en provenance du Stade Rennais lors du dernier mercato estival, Désiré Doué était attendu comme l’une des futures stars du Paris Saint-Germain. Pourtant, les débuts du milieu offensif sous ses nouvelles couleurs sont loin d’être à la hauteur des attentes. Malgré un talent indéniable, l’international espoir fançais peine à s’imposer dans le onze de départ de Luis Enrique.

Un manque de temps de jeu qui pourrait le pousser à chercher un nouveau challenge, notamment en Premier League, où Liverpool suivrait de très près sa situation, selon le média Anfield Watch. Les Reds, réputés pour leur capacité à révéler de jeunes talents, pourraient offrir à Désiré Doué l’opportunité de s’exprimer pleinement et de franchir un cap dans sa carrière.

Si un transfert n’est pas à l’ordre du jour pour le mercato d’hiver qui s’annonce à grands pas, la donne pourrait clairement changer l’été prochain, si le temps de jeu du joueur de 19 ans n’évolue pas. Mais le Paris SG n’entend pas se laisser faire aussi facilement.

Le Paris SG compte sur Désiré Doué pour le futur

Depuis son arrivée au PSG en août passé, Désiré Doué peine à confirmer les espoirs placés en lui. Contre Toulouse, samedi soir, ses passes manquées et ses dribbles perdus ont mis en évidence une certaine fébrilité. Si son talent brut est indéniable, le natif d’Angers semble toutefois encore manquer de régularité et d’efficacité pour s’imposer dans un club aussi exigeant que le Paris Saint-Germain.

Cette situation interroge sur la pertinence du choix d’en faire l’un des piliers de l’équipe à moyen terme. Cependant, le club parisien croit au potentiel de son jeune milieu offensif et le considère comme une belle promesse pour le futur.

« Doué est un joueur de haut niveau pour l’avenir. Il lui faut la mentalité adéquate pour aider l’équipe. Il est possible que son poste idéal soit au milieu et pas en tant que joueur offensif, mais j’essaie de réveiller chez lui l’envie de comprendre comment jouer à plusieurs postes. Il est vrai qu’on aimerait que tout aille plus vite et qu’il se consolide comme un joueur important, mais c’est un chemin. Il est évident qu’il aimerait jouer plus. Mais je crois que c’est un joueur de présent, mais surtout de futur », a notamment déclaré Luis Enrique lors de sa conférence de presse de vendredi.

Sous contrat jusqu’en juin 2029, Désiré Doué n’exclurait pas un départ en fin de saison si son temps de jeu ne s’améliore pas. De son côté, le club de la capitale n’aurait aucune envie de se séparer de son joueur.

« Il (le PSG) a investi 50 millions d’euros sur lui pendant l’été, alors attendez-vous à ce que Doué ait encore au moins 18 mois pour faire ses preuves à Paris. Luis Enrique l’a d’ailleurs confirmé jeudi », assure le journaliste de Football Transfers Robin Bairner. Affaire à suivre donc…