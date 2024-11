ASSE – Montpellier HSC : Benjamin Bouchouari offre un succès vital à Saint-Etienne

L’ASSE se remet déjà de sa défaite dans le derby face à l’OL. Grâce à Benjamin Bouchouari ce samedi, les Verts se sont imposés 1-0 face au Montpellier HSC.

ASSE : Une victoire précieuse et méritée face à Montpellier

Le match a débuté sur un rythme élevé, avec des occasions de part et d’autre. Les deux équipes ont montré leur détermination à aller chercher cette victoire précieuse pour s’offrir du répit, qui pour s’éloigner de la zone rouge, qui pour se donner de l’espoir. L’ASSE a notamment bénéficié d’un arrêt de grande classe de Gautier Larsonneur dès la première minute.

Malgré la domination territoriale de Montpellier dans les premières minutes, c’est bien Saint-Étienne qui a ouvert le score en seconde période grâce à une superbe volée de Benjamin Bouchouari juste deux minutes après la reprise. C’est son premier but de la saison avec le club forézien. Un but oh combien précieux puisqu’il va permettre à l’ASSE de s’imposer (1-0) pour provisoirement s’éloigner de la relégation.

Un match marqué par les polémiques

L’arbitrage a été au cœur de nombreuses discussions. Deux pénaltys ont été refusés aux Montpelliérains après intervention de la VAR, suscitant la colère des joueurs et du staff technique héraultais. Ces décisions ont largement influencé le déroulement de la rencontre et ont ajouté à la tension déjà palpable.

Malgré une fin de match sous haute tension, l’ASSE a réussi à conserver son avantage et à décrocher une victoire méritée. Ce succès leur permet d’aborder la suite de la saison avec un peu plus de sérénité.