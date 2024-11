ASSE-MHSC : Les Verts ont du cœur, Olivier Dall’Oglio s’en frotte les mains

Olivier Dall’Oglio, l’entraîneur de l’ASSE, s’est montré satisfait de la victoire de son équipe face à Montpellier (1-0). En conférence de presse, il a souligné la détermination de ses joueurs et leur capacité à se battre jusqu’au bout.

ASSE-MHSC : Olivier Dall’Oglio loue l’état d’esprit de ses joueurs

A Saint-Etienne, la défaite face à l’OL lors du derby est déjà digérée et fait désormais partie du passé. Les Verts voulaient rebondir et tourner la page et ils l’ont fait ce samedi. Lors de la réception de Montpellier, les hommes de Olivier Dall’Oglio se sont imposés 1-0 grâce à un but de Benjamin Bouchouari. Une très bonne opération pour des Stéphanois qui ont fait preuve d’une force de caractère remarquable dont se réjouit l’homme de 60 ans.

« Nous avons une équipe qui a du cœur, qui ne fait pas tout bien mais qui est déterminée, qui veut faire plaisir à son public qui a joué un rôle majeur ce soir mais nous sortons vainqueurs car nous le voulions plus que l’adversaire », a-t-il déclaré en conférence de presse. Dall’Oglio a également évoqué l’importance de cette victoire capitale à domicile pour les Foréziens qui se hissent provisoirement au 13e rang avec 13 points.

« Ce n’est pas anodin, ni le hasard. Les joueurs se sentent bien ici et donnent ce qu’ils ont à donner. Tout n’est pas parfait. C’est notre maison. Les adversaires le savent aussi. Avec la pression du public, cela nous rassure et cela doit nous donner confiance pour la suite car il y a de gros matches et de grosses équipes qui arrivent », a souligné Olivier Dall’Oglio, l’entraineur de l’ASSE.