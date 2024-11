Après une belle victoire contre le Stade Brestois, le Montpellier HSC est retombé en Ligue 1. Ce samedi soir, Téji Savanier et ses coéquipiers ont subi une défaite contre l’ASSE (0-1). À l’issue de la rencontre, le capitaine du club héraultais a partagé ses impressions, mêlant déception et encouragements.

Téji Savanier : « Il nous a manqué de la justesse devant le but »

Face à l’ASSE, le Montpellier HSC a abordé le match avec détermination, cherchant à confirmer ses ambitions en Ligue 1. Les joueurs de Jean-Louis Gasset ont résisté aux Stéphanois durant une première mi-temps équilibrée, mais un but encaissé dès la 47e minute a fait basculer la rencontre. Pour Téji Savanier, cette défaite s’explique par un manque de précision offensive :

« Il nous a manqué de la justesse devant le but, c’est dommage parce qu’on fait un très bon match. On a eu les occasions, Sainté en a eu moins que nous, mais ils ont été plus efficaces. Ce but encaissé en début de seconde période nous met un coup sur la tête, mais malgré ça, on a continué à pousser et l’équipe a bien réagi », a déclaré le milieu de terrain de 32 ans.

Montpellier HSC : La réaction mitigée de Téji Savanier après la défaite face à l'ASSE 3

Une réaction encourageante malgré la défaite

Malgré cette contre-performance, Téji Savanier a tenu à saluer l’effort collectif de son équipe. Le Montpellier HSC a multiplié les tentatives pour revenir au score, mais sans succès. « On n’a pas fait ce qu’il fallait devant le but, mais on peut être fiers de nous parce qu’on a fait un très bon match aujourd’hui, notamment une excellente première mi-temps. »

Le capitaine a également souligné les aspects positifs du match : « Que ce soit sur le plan physique, dans l’impact ou dans la justesse technique, on a livré une belle prestation. Malheureusement, on encaisse un but sur l’une de leurs rares occasions. »

Sortant de cette défaite, Téji Savanier n’a pas manqué d’adresser un message aux supporters. Conscient de leur déception, il les invite à rester unis derrière l’équipe : « Il y a du mieux dans le jeu aujourd’hui, c’est évident. Les supporters peuvent compter sur nous. » Le Montpellier HSC reste néanmoins lanterne rouge de la Ligue 1 et devra impérativement réagir lors de la réception du LOSC Lille. Cette rencontre à venir sera cruciale pour espérer redresser la barre.