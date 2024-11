Mercato-Choc au PSG : Désiré Doué répond à l’intérêt de Liverpool

Récemment, plusieurs rumeurs ont annoncé un possible départ de Désiré Doué lors du prochain mercato hivernal. Mécontent de sa situation au PSG, le milieu offensif serait notamment dans le viseur de Liverpool. Le joueur de 19 ans a pris une décision concernant son avenir immédiat.

Mercato : Désiré Doué prêt à quitter le PSG pour la Premier League ?

Arrivé en grande pompe au Paris Saint-Germain cet été pour un montant de 50 millions d’euros, Désiré Doué peine à confirmer les espoirs placés en lui. L’international espoir français, formé au Stade Rennais, peine à trouver sa place dans le onze de départ de Luis Enrique. En manque de temps de jeu et d’efficacité, le natif d’Angers se poserait déjà des questions et pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge.

Surtout qu’en Premier League, Arne Slot, le manager de Liverpool, serait séduit par son potentiel. Selon le média local Anfield Watch, les Reds suivraient donc de très près la situation de Désiré Doué et pourraient lui offrir un contrat dès cet hiver afin de lui permettre de donner une nouvelle impulsion à sa carrière. Six mois seulement après son arrivée au Paris SG, le cadet de Guela Doué pourrait faire ses valises pour rejoindre l’Angleterre. Sauf que le partenaire de Joao Neves ne semble pas si pressé que ça.

Désiré Doué ne compte pas quitter le PSG cet hiver

Bien que frustré par son manque de temps de jeu, Désiré Doué a décidé de rester au Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison. En effet, le journaliste Florian Plettenberg de Sky Germany a révélé ce dimanche que le jeune attaquant n’envisage pas un départ de Paris en janvier prochain et un prêt n’est pas non plus envisageable.

Le jeune attaquant, qui rêvait de s’imposer rapidement dans l’équipe première, peine à trouver sa place dans le système de jeu de Luis Enrique. Son profil de joueur rapide et technique ne semble pas correspondre aux besoins actuels du club. Malgré l’intérêt de plusieurs formations européennes, notamment de Liverpool, Doué a préféré privilégier la stabilité et continuer à travailler pour gagner sa place.

Si Doué assure être pleinement investi et ne souhaite pas quitter la capitale cet hiver, la situation pourrait évoluer dans les prochains mois. La concurrence est rude au milieu de terrain parisien et le temps de jeu est précieux à l’approche des échéances importantes.

L’entraîneur Luis Enrique semble privilégier d’autres profils, laissant planer le doute sur l’avenir de Doué au sein du club. Un prêt pourrait être envisagé si la situation ne s’améliore pas, mais le joueur semble déterminé à saisir sa chance à Paris, où il est sous contrat jusqu’en juin 2029.