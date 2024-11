Mercato : Avant le choc de C1, le Bayern assomme déjà le PSG

Le Bayern Munich reçoit le PSG ce soir à l’Allianz Arena pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Avant ce choc tant attendu, le club allemand remporte déjà une grande victoire face aux Parisiens. Explications.

À la recherche d’un renfort de classe mondiale au milieu de terrain, le PSG surveille toujours la situation de Joshua Kimmich. Après l’échec de sa tentative de l’été passé, le club de la capitale n’aurait pas abandonné l’idée de s’offrir les services de l’international allemand.

Alors que Fabian Ruiz pourrait changer d’air dès cet hiver, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, aimerait obtenir le renfort de Joshua Kimmich pour apporter de l’expérience et de la densité dans l’entrejeu des Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu’en juin 2025, le joueur de 29 ans représente une opportunité en or et Nasser Al-Khelaïfi serait prêt à lui offrir le salaire de ses rêves pour le voir débarquer au Campus PSG dans les semaines ou mois à venir.

Mais le PSG devra compter avec la concurrence du FC Barcelone sur ce dossier. Nommé sur le banc du club espagnol cet été, Hansi Flick ferait de son ancien protégé au Bayern Munich sa priorité pour renforcer son milieu de terrain.

D’après plusieurs sources concordantes, Joshua Kimmich ne serait pas forcément opposé à cette option afin de retrouver un entraîneur qui lui a toujours accordé sa confiance, aussi bien en club qu’en sélection. Sauf qu’aux dernières nouvelles, le coéquipier de Harry Kane serait désormais loin d’un départ de la Bavière.

Joshua Kimmich vers une prolongation avec le Bayern Munich

Joshua Kimmich, annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, semble finalement se diriger vers une prolongation au Bayern Munich. Selon L’Équipe, des avancées significatives ont été réalisées ces dernières semaines, au point que les dirigeants bavarois considèrent désormais un accord comme quasiment acquis. Une source interne estime par ailleurs que, même si Kimmich décidait de quitter le Bayern, le PSG n’est pas suffisamment attractif pour l’attirer.

Manchester, England, 12th December 2023. Joshua Kimmich of Bayern Munich celebrates the win during the UEFA Champions League match at Old Trafford, Manchester. Picture credit should read: Andrew Yates / Sportimage – Photo by Icon sport

« Pour partir, il a besoin de sentir que le projet dans lequel il ira est supérieur à celui du Bayern et qu’il aura plus d’assurance de remporter des titres. Je ne pense pas que Barcelone ou le PSG soient plus forts dans ce domaine que nous pouvons l’être », explique cette source. Arrivé en 2015 en provenance de Stuttgart, le natif de Rottweil va poursuivre son aventure avec le Bayern Munich. Une vraie désillusion pour le Paris Saint-Germain.