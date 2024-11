PSG Mercato : Milan Skriniar finalement remplacé par un roc de Serie A ?

Alors que le nom d’Abdukodir Khusanov du RC Lens a récemment été cité, le PSG pourrait finalement faire le choix d’un roc de Serie A pour remplacer Milan Skriniar lors du prochain mercato hivernal.

Le PSG dévoile ses plans pour le mercato hivernal

Alors que la fenêtre des transferts d’hiver approche à grands pas, le Paris Saint-Germain semble prêt à renforcer son effectif. D’après les informations relayées ces dernières heures par le journal Le Parisien, Luis Campos devrait être particulièrement actif sur le marché, mais sans pour autant réaliser de folies.

Si le retour de Gonçalo Ramos a renforcé la concurrence à la pointe de l’attaque, l’avenir de Randal Kolo Muani reste incertain. Peu utilisé par Luis Enrique, l’international français pourrait être poussé vers la sortie pour faire de la place au Portugais de 23 ans. Toutefois, aucune décision définitive n’a encore été prise et le PSG reste ouvert à toutes les éventualités.

En parallèle, le PSG cherche à combler d’autres lacunes dans son effectif. Le quotidien régional ajoute ainsi que le club de la capitale chercherait en priorité un latéral, un ailier et surtout un défenseur central pour remplacer Milan Skriniar. Poussé vers la sortie, l’ancien joueur de l’Inter Milan aurait donné son accord à la Juventus Turin en vue d’un transfert cet hiver.

Luis Enrique souhaite apporter davantage de profondeur à son équipe et renforcer la concurrence au sein du groupe. L’arrivée d’un nouveau défenseur central serait donc inscrite en première ligne sur les tablettes de Luis Campos. Si le nom du jeune défenseur du RC Lens, Abdukodir Khusanov (20 ans), figure bien sur la liste des cibles du PSG, Campos travaillerait en parallèle sur un dossier plus costaud.

Isak Hien, un roc suédois pour renforcer la défense du Paris SG ?

Le Paris Saint-Germain continue d’explorer toutes les pistes pour renforcer son effectif. Selon TuttoMercatoWeb, le club de la capitale serait intéressé par le profil d’Isak Hien, le solide défenseur central de l’Atalanta Bergame. Déjà annoncé sur les traces de l’attaquant Ademola Lookman, le PSG pourrait donc tenter un double coup retentissant à Bergame dans les semaines à venir.

Âgé de 25 ans et sous contrat jusqu’en 2028, l’international suédois s’est imposé comme un élément clé de la défense de l’équipe italienne. Son mètre 91, sa puissance physique et ses qualités techniques en font un défenseur central très complet, capable de s’imposer dans les duels et de relancer proprement le jeu.

🚨👀 Le club vise Isak Hien de l’Atalanta !



📋 Le PSG veut un défenseur central. Parmi les premiers noms de la liste figure celui du Suédois.



🗞 Marco Conterio – TuttoMercatoWeb 🇮🇹 pic.twitter.com/juswjgPrJp — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) November 27, 2024

Des qualités qui auraient séduit le Paris SG, à la recherche d’un défenseur central capable de venir remplacer Milan Skriniar, annoncé sur le départ. Le site spécialisé Transfermarkt évalue Isak Hien à 20 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le club entraîné par Gian Piero Gasperini, qui occupe la 2e place au classement de Serie A, voudra laisser partir son joueur en plein milieu de saison.