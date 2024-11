Classement ASSE : Le gros défi de Dall’Oglio face au Stade Rennais de Sampaoli

Quel sera le classement de l’ASSE à l’issue de la 13ème journée de Ligue 1 ? Il est encore trop tôt pour le dire. D’ailleurs, Olivier Dall’Oglio semble avoir des appréhensions avant le match contre le Stade Rennais, ce samedi (17h).

Classement ASSE : Les Verts visent une série pour conforter leur rang

Après avoir battu le Montpellier HSC, l’ASSE est remontée au classement. Elle vise maintenant une deuxième victoire consécutive pour enclencher une série positive, la première de la saison. Les Verts, regonflés à bloc, se déplacent à Rennes pour y affronter le Stade Rennais et son nouvel entraîneur, Jorge Sampaoli.

Le défi qui attend Olivier Dall’Oglio et ses joueurs est de taille. Ils sont toujours à la recherche de leur premier succès à l’extérieur cette saison. « Il faut absolument qu’on franchisse un cap à l’extérieur », a insisté l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Sampaoli veut remettre le Stade Rennais sur les rails au plus vite

De plus, les Verts vont croiser le fer avec une équipe bretonne au bord du gouffre, après trois défaites de rang. Le SRFC est en pleine tourmente. Les Rennais ont encaissé sept buts sans en marquer lors de ces trois rencontres. L’entraîneur argentin, qui a dirigé son équipe lors de la dernière défaite face au LOSC (1-0), souhaite relancer la machine. « Nous traversons une période difficile, inhabituelle pour le club, et nous voulons en sortir au plus vite », a déclaré Sampaoli dans L’Équipe.

Dall’Oglio : « On s’attend à ce que le SRFC nous attaque tout de suite »

Face à cette situation, le coach de l’ASSE ne se voile pas la face. Il se méfie de ce Stade Rennais, qui évoluera devant son public et sera forcément revanchard.

« Nous nous attendons à ce que Rennes nous presse dès le coup d’envoi », a-t-il prévenu en conférence de presse. « On connaît Jorge Sampaoli, le public va venir pour voir du spectacle, de l’intensité. Il faudra être résistants physiquement, mais aussi précis techniquement pour garder le ballon. »

Pour rappel, l’ASSE occupe la 13e place au classement, avec deux points d’avance sur le SRFC, 15e.