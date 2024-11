Mercato OM : Un jeune milieu quitte Marseille, officialisation imminente

À quelques semaines du mercato hivernal, un jeune milieu de terrain a quitté l’OM en catimini. Nouhoum Kamissoko a rejoint à la Berrichonne de Châteauroux sous la forme d’un prêt.

Mercato OM : Nouhoum Kamissoko prêté à Berrichonne de Châteauroux

Alors que l’OM s’active sur le marché des transferts pour renforcer son équipe première avec des noms ronflants comme Paul Pogba ou Nicolo Fagioli, du côté du centre de formation, l’actualité est également mouvementée. Le départ de plusieurs jeunes pousses est évoqué. D’ailleurs l’un d’entre eux vient de s’en aller.

En effet, La Nouvelle République assure que le jeune milieu de terrain Nouhoum Kamissoko a quitté l’OM pour s’engager avec la Berrichonne de Châteauroux, lanterne rouge du National. Il s’agit d’un prêt d’une saison, qui permettra au joueur malien de 19 ans de gagner du temps de jeu sous d’autres couleurs et de se confronter au monde professionnel. L’officialisation de son départ de Marseille devrait tomber ce week-end.

Nouhoum Kamissoko (18 ans) s’entraîne actuellement avec le groupe professionnel de l’Olympique de Marseille ! 😎 pic.twitter.com/Jix0zg3PYf — Les Aigles Du Mali 🇲🇱🦅 (@AiglesDuMali_) November 25, 2023

Un renfort de poids pour Châteauroux

Doté d’un bon gabarit et d’une solide technique, Nouhoum Kamissoko arrive dans un secteur de jeu où la concurrence est limitée. Son arrivée devrait apporter un plus non négligeable à l’équipe castelroussine, qui espère ainsi se sortir de la zone rouge en National.

La source explique que jeune malien a déjà participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers et pourrait même faire ses débuts dès le prochain match à Sochaux. Cette opportunité lui permettra de montrer l’étendue de son talent et de confirmer les espoirs placés en lui. D’autres pépites, en difficulté à l’OM, devrait aussi mettre les voiles, dans les semaines à venir.