À 7 journées de la fin de saison, la direction de l’ OM a pris une décision radicale. Elle a décidé de se séparer d’une cinquantaine de jeunes joueurs.

La victoire de l’Olympique de Marseille contre Troyes (3-1) ce dimanche au stade Vélodrome a fait du bien. Grâce à ce succès, les Phocéens sont remontés à la 2e place de Ligue 1 et devront lutter avec le RC Lens (3e) et l'AS Monaco (4e) pour décrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions.

En attendant, les dirigeants de l’ OM se projettent déjà sur le prochain mercato estival avec la ferme intention d’attirer de nouveaux renforts. Mais avant de mettre la main sur de nouvelles recrues, l’Olympique de Marseille s’apprête à tourner une page cet été. Une énorme vague de départs a été actée en interne. Le journaliste de L’Équipe, Mathieu Grégoire, n’a aucun doute sur le sujet.

Il assure en effet que la direction de l’ OM s'est séparée ces dernières semaines d'une cinquantaine de joueurs de son centre de formation, dont certains étaient même sous contrat. « 53 jeunes libérés par le centre de formation de l’OM en ce printemps, donc certains sous contrat », a-t-il posté sur son compte Twitter.

OM Mercato : Marseille envisage de supprimer sa catégorique U16

La raison de cette vague de départs n’a pas été précisée par la source, mais elle semble s’inscrire dans la politique de restauration du centre de formation mise en place par Pablo Longoria. Le président de l’ OM a observé depuis plusieurs semaines une inefficacité de l’équipe réserve et compte apporter des changements majeurs.

Plusieurs changements sont déjà intervenus et cela devrait se poursuivre encore en fin de saison. Le journaliste de L’Équipe ajoute que la direction de l’ OM envisage d’ailleurs de supprimer son équipe U16, et probablement les autres catégoriques qui font partie de « l’école de foot ». L’objectif des dirigeants serait de se concentrer uniquement sur les catégories supérieures dans le but de faire émerger de jeunes talents locaux capables d’intégrer l’équipe première lors des échéances à venir.

« L’OM devrait supprimer sa catégorie U16 (comme a fait Nice, je crois). Cela s’ajoute à la fin de l’école de foot, qui a déjà fait beaucoup parler les parents de Marseille et du 13 », a-t-il posté. Si cette décision venait à se confirmer, aura-t-elle l’effet escompté ? L’ OM se donne les moyens d’y parvenir.