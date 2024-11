ASSE : Dylan Batubinsika, des progrès mais des améliorations encore nécessaires

Dylan Batubinsika, défenseur central de l’ASSE, a récemment évoqué ses progrès qui lui ont permis de retrouver sa place de titulaire. Un discours que son entraîneur, Olivier Dall’Oglio, a salué tout en soulignant un point précis à améliorer.

ASSE : Dall’Oglio met le doigt sur les axes de progression de Dylan Batubinsika

Interrogé sur les progrès de son international congolais, Dylan Batubinsika, Olivier Dall’Oglio a déclaré : « Ce que j’ai vu sur Dylan c’est qu’à un moment donné il s’est remis en question sur certaines choses, notamment sur la concentration et la relance. Il a revu ses propres images et a travaillé dessus. Il est monté d’un cran dans la concentration », a déclaré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

Le technicien stéphanois a toutefois souligné que du travail restait à accomplir, particulièrement sur la relance : « La relance, c’est un domaine où il doit progresser, il le sait. Il faut y aller crescendo, ce n’est pas du jour au lendemain qu’on peut rectifier certaines choses. Il y a eu un vrai effort de sa part et ça, ça me plait », a expliqué ODO à propos des axes de progrès de Dylan Batubinsika.

Les propos de Batubinsika vont dans le même sens. Le Congolais a reconnu avoir travaillé sur ces aspects de son jeu : « J’ai essayé de voir où j’étais le moins bon et où il fallait que je m’améliore. C’est dur de perdre sa place, mais j’ai compris que je devais être plus concentré et plus efficace dans mes relances », avait réagi le Congolais de l’AS Saint-Etienne.

Il semble donc que Batubinsika ait bien intégré les attentes de son entraîneur et qu’il soit déterminé à franchir un cap. Reste à savoir si ces progrès seront visibles sur le terrain dans les prochaines semaines.