Mercato Toulouse FC : Le TFC vise un jeune talent ivoirien évoluant en Belgique

Alors que le Toulouse FC travaille d’arrache-pied sur les terrains pour décrocher une qualification européenne, sa cellule de recrutement s’active en coulisses pour renforcer l’effectif. Parmi les cibles identifiées figure un jeune joueur ivoirien prometteur : Aziz Ouattara.

Aziz Ouattara : un joueur polyvalent en pleine confiance

Né à Abidjan, en Côte d’Ivoire, Aziz Ouattara a débuté sa carrière professionnelle à l’ASEC Mimosas, l’un des clubs les plus prestigieux du championnat ivoirien. Ses performances remarquables lui ont rapidement valu un transfert au Hammarby FK, en Suède. Après une saison convaincante en prêt, le milieu défensif, aujourd’hui âgé de 23 ans, a convaincu les dirigeants suédois de lever son option d’achat.

En janvier 2022, Ouattara franchit un nouveau palier en rejoignant le KRC Genk pour un transfert estimé à 2 millions d’euros. Lié au club belge jusqu’en juin 2026, il a toutefois connu une première saison difficile, marquée par une déchirure aux adducteurs, ce qui a limité son temps de jeu.

Pour relancer sa carrière, Aziz Ouattara a été prêté au KV Mechelen (KV Malines) lors du mercato estival. Sous ses nouvelles couleurs, il a retrouvé la forme et le plaisir de jouer, avec un total de 15 matchs disputés et 1 137 minutes au compteur. Ce regain de confiance et de polyvalence – capable d’évoluer à tous les postes défensifs – a attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont le Toulouse FC.

Le Toulouse FC s’intéresse à Aziz Ouattara

D’après les informations de 225foot, le TFC suit de près la progression d’Aziz Ouattara. Un transfert semble possible en 2025, bien qu’improbable lors du mercato hivernal. En effet, compte tenu de ses performances actuelles, le KV Mechelen n’envisagerait pas de se séparer de son joueur en milieu de saison.

De plus, une clause de rachat dans le contrat de prêt pourrait compliquer les négociations lors du mercato estival 2025. Le TFC devra donc avancer des arguments solides pour convaincre à la fois le KV Mechelen et le KRC Genk de céder leur talent ivoirien. Par ailleurs, Toulouse n’est pas seul sur ce dossier : Angers SCO serait également intéressé par le profil d’Aziz Ouattara.