FC Nantes : Antoine Kombouaré savoure le point précieux pris face au PSG

Antoine Kombouaré, sur une chaise éjectable au FC Nantes, vient de se donner sans doute une grosse bouffée d’oxygène. Annoncé proche d’un départ en cas d’une défaite face au PSG, il a guidé le FCN à un précieux nul contre le club de la capitale.

Le FC Nantes accroche le PSG grâce à un plan tactique parfait de Kombouaré

Battu par Le Havre 2-0 le week-end dernier, le FC Nantes n’avait visiblement aucune chance de quitter le Parc des Princes avec un résultat positif. Mais les hommes d’Antoine Kombouaré vont surprendre avec une performance inattendue. Les Canaris, très tôt menés au score, sont parvenus à refaire leur retard pour arracher le point du nul.

Kombouaré a notamment fait des choix forts avec la titularisation de Patrik Carlgren en lieu et place d’Alban Lafont. Il a vu sa décision de titulariser Carlgren être récompensée. Au micro de DAZN, l’entraîneur nantais s’est félicité du résultat : « On s’attendait à être dominés. Toute la semaine, on a travaillé sur la frustration de ne jamais avoir le ballon, courir, défendre. Enfin, ça paye. C’est le petit point de la révolte et de l’espoir », s’est-il réjoui.

Kombouaré a souligné l’importance de ce point dans le contexte actuel du club : « C’est un point qui compte dans la situation dans laquelle on se trouve. On savait qu’on allait souffrir, mais ce point va nous donner confiance. C’est la meilleure façon de préparer le derby contre Rennes », a-t-il déclaré.

L’entraîneur des Canaris a également insisté sur la nécessité de persévérer dans ce sens : « Je suis très lucide, on a eu beaucoup de situations où on a été en difficulté. On provoque la réussite, je ne suis pas frustré, je suis content. J’espère que c’est le début de la révolte, il faut travailler de la même façon le week-end prochain. »