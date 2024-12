Ce samedi, le RC Strasbourg a enregistré une quatrième défaite consécutive en Ligue 1, s’inclinant face au Stade Brestois sur le score de 3-1. Après la rencontre, l’entraîneur Liam Rosenior a analysé les raisons de ce revers et a assumé la responsabilité de cette contre-performance.

Liam Rosenior pointe les faiblesses de son équipe

Le RC Strasbourg s’approche dangereusement de la zone rouge en Ligue 1. Actuellement 13ᵉ du classement avec 13 points, le club alsacien espérait l’emporter face au Stade Brestois pour se donner de l’air. Malheureusement, les Bretons, déterminés et bien organisés, ont pris le dessus grâce à une performance solide.

À l’issue du match, le technicien anglais de 40 ans a pointé du doigt les lacunes de son équipe.

« En première période, on a bien débuté physiquement, mais Brest a exercé une forte pression. Nous devons être beaucoup plus sereins dans notre moitié de terrain. On leur a offert un but trop facilement. C’est un moment difficile pour nos supporters. Cependant, j’ai vu une bonne réaction en seconde période », a déclaré Liam Rosenior.

RC Strasbourg : Liam Rosenior assume la défaite contre le Stade Brestois 3

« C’est ma responsabilité », Liam Rosenior

Cette quatrième défaite d’affilée agace aussi bien les supporters que les dirigeants. Conscient de la situation, Liam Rosenior a assumé ses erreurs.

« Cette défaite est ma responsabilité. C’est à moi de trouver des solutions et de régler ces problèmes. Nous avons souvent été proches d’obtenir des résultats, mais il faut continuer à travailler, notamment sur des aspects où nous sommes à l’aise. Mon rôle est de renforcer la confiance des joueurs pour qu’ils croient en ce qu’ils font », a expliqué l’entraîneur.

Malgré la déception, Rosenior a déjà les yeux rivés sur la prochaine rencontre face au Stade de Reims, prévue le 8 décembre 2024. « Nous avons un gros match la semaine prochaine contre Reims. Toutes les équipes traversent des périodes compliquées au cours d’une saison. Ce que je veux voir, c’est du caractère », a-t-il affirmé.

Avant de clore sa conférence de presse, le coach anglais a salué le travail de son homologue brestois, Éric Roy. « Éric fait un travail incroyable à Brest. Je leur souhaite le meilleur pour l’avenir. »