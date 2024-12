SRFC-ASSE : Débâcle de Saint-Etienne à Rennes, Mathieu Cafaro pointé du doigt

L’ASSE a été largement dominée par le Stade Rennais à domicile (5-0), samedi lors de la 13ème journée de Ligue 1. Au vu du scénario du match, Mathieu Cafaro est carrément pointé du doigt.

Le Stade Rennais écrase l’ASSE : Mathieu Cafaro dans le viseur

L’ASSE s’est lourdement inclinée au Roazhon Park face au Stade Rennais. Les Stéphanois, réduits à dix dès la 37e minute suite à l’expulsion de Mathieu Cafaro, n’ont pu résister à la pression rennaise. L’ailier des Verts, coupable d’une main flagrante dans sa propre surface, a été expulsé directement après avoir contesté la décision de l’arbitre.

Ce penalty transformé par Arnaud Kalimuendo a ouvert le score et enclenché la déroute des Verts. L’attaquant rennais a par la suite inscrit un doublé, portant le score à 5-0. Malgré une première période équilibrée, l’AS Saint-Etienne s’est effondrés après l’expulsion de son ailier droit.

Mathieu Cafaro : Le carton rouge qui a mis le feu aux poudres

Les supporters stéphanois sont particulièrement remontés contre Mathieu Cafaro, estimant que son comportement a été irresponsable et a coûté très cher à l’équipe. Le journaliste Antoine Chirat de Onze Mondial partage cet avis, qualifiant le geste du joueur de « faute professionnelle ».

L’expulsion du joueur de 27 ans est une double peine pour l’ASSE selon lui. « Non seulement l’équipe se retrouve à dix, mais elle concède également le premier but sur ce penalty. Cafaro a commis une erreur individuelle qui a eu des conséquences collectives. C’est d’autant plus regrettable que l’ASSE avait montré de bonnes dispositions en début de match », a-t-il analysé dans le « Sainté Night Club ».

Selon Chirat, « Cafaro a gâché une opportunité en or pour l’ASSE de se relancer. Son comportement est incompréhensible, surtout à un moment aussi crucial de la saison ».