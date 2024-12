Connu pour ses analyses souvent tranchantes, Jérôme Rothen a de nouveau pointé du doigt le Montpellier HSC. Lors de son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC Sport, l’ancien joueur s’est attaqué à la dernière déclaration de Jean-Louis Gasset, prononcée après le match face au LOSC Lille.

Montpellier HSC face à la critique : Jérôme Rothen fustige la mentalité prônée par Gasset

En lutte pour se maintenir en Ligue 1, le Montpellier HSC tente de retrouver un second souffle. Le week-end dernier, les hommes de Jean-Louis Gasset ont arraché un nul 2-2 contre le LOSC Lille, une des équipes en forme de ce début de saison. Un résultat obtenu au terme d’un match intense et disputé, où Montpellier a montré du caractère pour égaliser en fin de rencontre.

En conférence de presse, Jean-Louis Gasset, 70 ans, a salué la prestation de ses joueurs. « Que les gens sachent que la Mosson peut redevenir la Mosson. Notre public était avec nous, ils vibraient comme nous. Les jeunes se sont libérés et ont tout donné pour revenir au score. C’est l’ADN du club », a déclaré le technicien.

Cependant, Jérôme Rothen ne partage pas cet enthousiasme. Lors de son émission, il a vivement critiqué cette approche, estimant que Montpellier devrait viser plus haut. « Si on me parle d’ADN, et Jean-Louis Gasset le connaît mieux que moi, je ne pense pas que les grandes saisons du club se sont construites sur l’intimidation à la Mosson. Ce n’est pas un « chaudron » comme Bastia où l’on peut jouer sur l’appréhension des adversaires. Montpellier doit s’appuyer sur d’autres forces », a-t-il asséné.

Montpellier HSC : Jérôme Rothen critique Jean-Louis Gasset et la mentalité du MHSC 3

Comportements déplacés : une image ternie ?

Le match face au LOSC Lille a également été marqué par des tensions. Jean-Louis Gasset a été expulsé, tout comme Tanguy Coulibaly, auteur d’un geste jugé déplacé envers l’entraîneur adverse, Bruno Genesio. Pour Jérôme Rothen, ces comportements nuisent à l’image du club.

« Il y a une différence entre mettre de l’impact sur le terrain et adopter des gestes qui agacent tout le monde, comme celui de Coulibaly envers l’entraîneur lillois. Quant au rouge de Gasset, ce n’est pas la meilleure image qu’il donne de Montpellier. Il faut rester lucide et revoir cet angle d’approche », a conclu l’ancien international français.

Ces propos, bien que polémiques, pourraient inciter Jean-Louis Gasset à répondre prochainement, tant l’entraîneur semble attaché à ses valeurs et à la philosophie de jeu du Montpellier HSC.