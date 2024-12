ASSE : Olivier Dall’Oglio – Saint-Etienne, un mariage forcé sans lendemain ?

L’avenir d’Olivier Dall’Oglio est de nouveau relancé après la nouvelle humiliation subie face au Stade Rennais. L’entraîneur stéphanois se retrouve sous pression, avec sa méthode de plus en plus remise en question.

ASSE : Olivier Dall’Oglio, un maintien justifié

Olivier Dall’Oglio est arrivé à la tête de l’ASSE en décembre 2023 alors que le club traversait une période difficile en Ligue 2. Sa mission était claire : relancer les Verts et les ramener en Ligue 1 à l’issue de la saison. Objectif atteint avec succès pour l’homme de 60 ans. Pendant ce temps, Saint-Etienne a changé de propriétaire avec l’arrivée de Kilmer Sports Ventures.

Ce changement important à la tête de l’ASSE a coïncidé avec le maintien d’Olivier Dall’Oglio. Un choix qui s’apparentait plus à une solution de continuité qu’à une réelle conviction. La clause de prolongation automatique de Dall’Oglio, activée par la montée en Ligue 1, témoigne d’une certaine réticence des nouveaux propriétaires à prendre des décisions radicales dès le départ.

Des résultats insuffisants

Si les résultats sont à la limite de la catastrophique, la manière dont l’équipe joue est aussi loin de rassurer. Les défaites sont souvent humiliantes et l’équipe semble incapable de réagir face à l’adversité. Depuis le début de la saison, c’est la deuxième fois que l’AS Saint-Etienne concède une défaite avec 5 buts encaissés (OGC Nice et Stade Rennais).

Malgré les recrutements effectués, Olivier Dall’Oglio estime que son effectif manque d’expérience et de cadres. Les blessures enregistrées en début de saison n’ont pas non plus aidé le technicien forézien. En plus de perdre sur des scores lourds, les Verts sont à la peine à l’extérieur et n’ont pris qu’un seul point en déplacement après 13 journées.

Un modèle économique contraignant

Les nouveaux propriétaires de l’ASSE ont un projet à long terme basé sur une gestion rigoureuse et des investissements mesurés. Cette vision entre toutefois en contradiction avec les demandes d’Olivier Dall’Oglio qui souhaite renforcer son équipe avec des joueurs expérimentés. Ce qui revient à sortir le chéquier pour attirer des joueurs confirmés pour redresser la barre et assurer le maintien au club stéphanois à l’issue de la saison.

Face aux résultats décevants, l’avenir d’Olivier Dall’Oglio semble compromis. Même si les dirigeants ont décidé de le maintenir jusqu’à la trêve hivernale, sa position est de plus en plus fragilisée. Les prochains matchs seront cruciaux pour son avenir. Les dirigeants sont face à plusieurs options pour sauver le club.

Si les résultats s’améliorent et si l’équipe montre un meilleur visage, les dirigeants pourraient décider d’accorder une nouvelle chance à Dall’Oglio. En cas d’une continuité de résultats insuffisants, un changement serait alors envisageable. Par ailleurs, quel que soit le choix concernant l’entraîneur, il est probable que l’ASSE procède à un renforcement de son effectif lors du mercato hivernal.