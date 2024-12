ASSE : Dall’Oglio et Saint-Etienne déjà sous pression pour début 2025

Le calendrier de l’ASSE pour début 2025 est désormais connu. Les Verts accueilleront le Stade de Reims le samedi 4 janvier au stade Geoffroy-Guichard. Une rencontre qui s’annonce capitale pour les Stéphanois.

ASSE – Stade de Reims : Un match clé pour lancer l’année 2025

Sortie d’un nouveau naufrage collectif face au Stade Rennais, l’ASSE a encore trois matchs pour retrouver la confiance avant un début d’année 2025 qui s’annonce crucial. Les Verts ont notamment deux gros chocs à livrer face à l’Olympique de Marseille à Geoffroy-Guichard. Les deux clubs s’affrontent dimanche 8 décembre en Ligue 1 avant de se donner rendez-vous en 32e de finale de la Coupe de France.

Entre-temps, l’AS Saint-Etienne et Olivier Dall’Oglio seront en déplacement face au Toulouse FC. C’est donc un mini marathon qui s’offre aux Stéphanois en cette fin d’année. Et pendant qu’on y est, ils débuteront l’année 2025 par un autre match d’envergure face au Stade de Reims. Selon le calendrier officialisé par la LFP, les deux équipes s’affrontent le 4 janvier prochain à 17h au stade Geoffroy-Guichard.

Une série noire à stopper face au Stade de Reims

Les confrontations entre les deux équipes ont souvent été serrées, mais l’ASSE peine à prendre le dessus sur son adversaire à domicile. Depuis novembre 2018, les Verts n’ont plus réussi à s’imposer face aux Champenois à Geoffroy-Guichard. Les dernières rencontres ont été marquées par des résultats décevants, comme cette défaite cruciale en 2022 dans un Chaudron vide qui avait compromis le maintien en Ligue 1.

Ce match revêt une importance particulière pour l’ASSE. Une victoire permettrait aux Verts de lancer leur année 2025 de la meilleure des manières et de redonner confiance aux supporters.