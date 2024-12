OGC Nice : Florian Maurice s’en prend encore à l’arbitrage contre l’OL

Les audios de la VAR dévoilent une nouvelle facette de la polémique autour du match OL-OGC Nice. Florian Maurice, le directeur sportif niçois, accuse l’arbitre d’avoir lésé son équipe.

OL-OGC Nice : Les audios de la VAR relancent la polémique, Florian Maurice accuse l’arbitre

Le directeur sportif de l’OGC Nice, Florian Maurice, reste amer après la défaite de son équipe face à l’Olympique Lyonnais (4-1). Il revient sur la décision controversée de l’arbitre, Bastien Dechepy, de ne pas accorder un penalty aux Aiglons suite à une faute de Duje Caleta-Car sur Evann Guessand.

Les images de la VAR, diffusées par la Direction de l’arbitrage de la FFF, ont mis en lumière l’incompréhension autour de cette décision. L’assistant vidéo, Jérôme Brisard, semblait clairement pencher en faveur d’un penalty, soulignant le « ceinturage » de Caleta-Car sur l’attaquant niçois. Pourtant, l’arbitre central a maintenu sa décision initiale.

« C’est plutôt accablant », a déploré Florian Maurice sur RMC Sport avant d’ajouter : « on sent bien que l’arbitre du VAR essaye de lui expliquer qu’il a le bras autour du cou et qu’il lui marche sur le pied. Le sentiment qu’on a, c’est qu’il n’avait absolument pas envie de regarder les images et de se déjuger. »

La FFF confirme une erreur d’appréciation

La Direction de l’arbitrage a effectivement reconnu une erreur d’appréciation de la part de Bastien Dechepy. Le rapport officiel souligne que le défenseur lyonnais a clairement retenu l’attaquant niçois, ce qui constitue une faute sanctionnable par un penalty.

Cette nouvelle révélation ne fait qu’alimenter la colère de Florian Maurice et des supporters niçois, qui estiment avoir été lésés par cette décision arbitrale. L’OGC Nice, déjà touché par de nombreuses absences, voit ses chances de remonter au classement compromises par cette erreur.