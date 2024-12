ASSE : Olivier Dall’Oglio sur la sellette, Saint-Etienne reçoit une candidature

Olivier Dall’Oglio tente de résister à la tempête et reste entraîneur de l’ASSE. Mais difficile de dire jusqu’à quand il pourra encore tenir face à la pression. Pendant ce temps, les Verts reçoivent un appel du pied.

ASSE : Patrice Garande se positionne pour la succession de Dall’Oglio

La défaite cuisante de l’ASSE face au Stade Rennais a mis Olivier Dall’Oglio encore plus sous pression. Alors que les Verts enchaînent les mauvais résultats, les rumeurs sur un éventuel changement d’entraîneur se multiplient. Cette nouvelle défaite a fragilisé la position de l’entraîneur stéphanois. Si pour le moment, son poste n’est pas officiellement menacé, les dirigeants stéphanois envisageraient toutes les options.

C’est dans ce contexte plein d’incertitudes que Patrice Garande a fait part de sa volonté de revenir à Saint-Étienne si le club forézien le sollicitait. L’ancien entraîneur de Dijon, qui a récemment surmonté une dépression, se dit prêt à relever un nouveau défi. Son expérience et sa connaissance du club pourraient séduire les dirigeants.

« Si un club me demandait de venir entraîner, je n’irais pas sauf peut-être Saint-Étienne, Auxerre et Caen », a-t-il déclaré au cours d’un entretien à Eurosport, assurant être guéri de sa dépression. « Je n’étais vraiment pas bien parce que j’avais un manque. Un manque de la compét’, du football, des joueurs, du vestiaire. Ce manque était physique. Cela a duré six mois jusqu’au moment où je n’avais plus ces manques. Aujourd’hui, je peux dire que je suis guéri », a-t-il confié.

Reste à savoir si cet appel aura un écho favorable auprès des dirigeants foréziens. L’ASSE traverse une période difficile. Le club doit rapidement trouver des solutions pour sortir de cette crise et décider de l’avenir d’Olivier Dall’Oglio. Le choix du futur entraîneur sera déterminant pour la suite de la saison. Les dirigeants stéphanois devront prendre une décision importante dans les prochaines semaines.