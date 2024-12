Mercato PSG : Le Napoli confirme l’arrivée de Victor Osimhen au Paris SG

Actuellement prêté à Galatasaray et annoncé dans le viseur du PSG, Victor Osimhen pourrait être définitivement transféré lors du prochain mercato hivernal. Une option validée par le Napoli. Pour le grand bonheur du Paris SG ?

Mercato PSG : Victor Osimhen au Paris SG, le feuilleton se poursuit

L’échec du recrutement de Victor Osimhen l’été dernier semble peser sur le Paris Saint-Germain. Si Luis Enrique avait initialement refusé l’arrivée du buteur nigérian, l’entraîneur parisien aurait depuis changé d’avis. Selon des sources proches du club de la capitale, le technicien espagnol souhaiterait désormais renforcer son attaque avec un attaquant de classe mondiale et aurait identifié l’ancien buteur du LOSC comme le profil idéal. Selon Daniel Riolo, le PSG serait activement sur la piste menant à l’international nigérian de 25 ans avec l’accord de l’ancien coach du Barça.

« Luis Enrique veut du renfort. Il se rend compte qu’il a eu tort, et notamment sur un dossier qu’il n’a pas voulu au mois d’août et qui évolue aujourd’hui en Turquie, mais qui coûte moins cher que ce qu’il coûtait cet été, c’est donc Victor Osimhen. Il est à un prix beaucoup moins élevé que l’été dernier. Visiblement, il pourrait y avoir ouverture. Ça n’est pas fait, ça discute de façon assez sérieuse », expliquait récemment le journaliste sur le plateau de L’After Foot. Et cela tombe bien puisque le club italien semble également ouvert à une séparation définitive avec son ancien avant-centre.

« Osimhen peut-il aller au Paris SG en janvier ? C’est techniquement possible »

Aujourd’hui à Galatasaray, Victor Osimhen est toutefois prêté et appartient toujours au SSC Naples, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2026. Directeur sportif de l’actuel leader du championnat italien, Giovanni Manna a été interrogé sur un départ d’Osimhen au PSG lors du prochain mercato de janvier. Pour Mediaset, le dirigeant napolitain a confirmé les informations de Daniel Riolo, assurant notamment qu’un transfert définitif du joueur est possible dès cet hiver.

« Osimhen peut-il aller au PSG en janvier ? C’est techniquement possible, mais personne ne nous a appelé », a déclaré Manna, ouvrant ainsi la porte de ses bureaux à son homologue Luis Campos pour d’éventuelles négociations. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain voudra concrétiser cette piste dans les semaines à venir.