Mercato OM : Kalidou Koulibaly, prochaine star de De Zerbi à Marseille ?

Soucieux de renforcer sa charnière centrale en 2025, Roberto De Zerbi rêverait d’attirer un grand nom à l’OM. Après Adrien Rabiot et Mason Greenwood, Kalidou Koulibaly pourrait ainsi débarquer à Marseille. Explications.

Mercato OM : Kalidou Koulibaly sur les tablettes de Mehdi Benatia

L’Olympique de Marseille est à la recherche d’un défenseur central de renom pour renforcer son axe et mettre fin aux difficultés défensives rencontrées depuis le début de saison. Si le nom de Wesley Fofana a longtemps fait rêver les supporters marseillais, le joueur formé à l’AS Saint-Étienne semble désormais indiscutable à Chelsea.

Les dirigeants phocéens se tournent donc vers d’autres pistes, toutes menant à des internationaux français évoluant en Premier League. Aux dernières nouvelles, Benoît Badiashile, ancien Monégasque, serait ainsi particulièrement suivi de près par les dirigeants de Marseille.

Peu utilisé à Chelsea, le défenseur central de 23 ans pourrait être prêté et ses qualités de relance, ainsi que sa puissance physique correspondent au profil recherché par Roberto De Zerbi. Mais Pablo Longoria et Mehdi Benatia rêvent encore plus grand avec avec le roc sénégalais, Kalidou Koulibaly. L’OM pourrait même profiter d’un évènement insolite pour s’attacher les services du joueur de 33 ans.

Kalidou Koulibaly, victime collatérale du retour de Neymar

L’Arabie Saoudite, nouveau eldorado du football mondial, pourrait bien connaître un premier retour de flammes. En effet, Kalidou Koulibaly, recruté à prix d’or par Al-Hilal l’été dernier, pourrait être contraint de quitter le club saoudien. Victime collatérale de l’arrivée de Neymar, le défenseur sénégalais pourrait ainsi se retrouver sur le marché des transferts.

En effet, selon les informations de Marca, Neymar va être inscrit par son club sur la liste des joueurs éligibles au championnat saoudien au détriment de Kalidou Koulibaly. Confronté aux contraintes du quota de joueurs étrangers, Al-Hilal envisagerait clairement un départ de l’ancien défenseur de Chelsea.

Selon le journal espagnol, cette décision implique que Koulibaly, sous contrat jusqu’en juin 2026, pourrait être prêté ou vendu lors du prochain mercato hivernal. Cela ouvre la porte à une éventuelle sortie du défenseur sénégalais, qui pourrait trouver un nouveau challenge en Europe, et notamment à l’OM, où son profil serait particulièrement apprécié par Roberto De Zerbi.

À la recherche d’un défenseur central expérimenté, l’OM pourrait saisir cette opportunité. Si les finances marseillaises ne permettent pas un transfert définitif, un prêt avec une prise en charge partielle du salaire de Kalidou Koulibaly pourrait être envisagé. Affaire à suivre…