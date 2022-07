AS Monaco Mercato : Un nouveau prix fixé pour Benoît Badiashile

Publié par Timothée Jean le 28 juillet 2022 à 03:18

AS Monaco Mercato : La direction monégasque envisage de se séparer de Benoît Badiashile, mais le prix fixé pour son transfert s’avère très élevé.

AS Mercato : L’ASM attendu un gros chèque pour Benoît Badiashile

Il est l’une des belles révélations de l’AS Monaco. Auteur de prestations solides dans l’axe de la défense monégasque, Benoît Badiashile a attiré l’attention de plusieurs cadors européens qui s’activent en coulisse en vue de boucler sa signature lors de ce mercato estival. Outre Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle, le FC Séville serait également sur ses traces.

Selon RMC Sport, le club andalou serait déterminé à le recruter afin de compenser le futur départ de Jules Koundé, qui est proche de s’engager en faveur du FC Barcelone. Les dirigeants espagnols devraient rapidement passer à l’offensive en vue de boucler la signature de Benoît Badiashile. Mais le FC Séville devra mettre la main au portefeuille s’il souhaite réellement recruter le jeune défenseur français. Car le club de la Principauté attendrait un très gros chèque avant d’acter son départ.

AS Monaco Mercato : Pas moins de 50 M€ pour Benoît Badiashile

L’Équipe révèle en effet que la direction de l’AS Monaco exigerait pas moins de 50 millions d’euros pour le transfert de Benoît Badiashile. Le jeune défenseur central est très courtisé sur le marché des transferts. L’ASM veut donc profiter de cette situation pour récupérer un maximum d’argent sur son éventuel départ. En plaçant la barre très haut, les Monégasques font aussi passer le message qu’ils ne sont pas pressés de céder leur jeune crack.

Les différends prétendants sont ainsi prévenus, il faudra payer le prix fort pour s’offrir Benoît Badiashile. Le joueur de 21 ans est lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2024. Et s’il venait à être transféré pour la somme citée plus haut, le club princier réaliserait ainsi une très belle affaire. Puisque Benoît Badiashile deviendrait la deuxième plus grosse vente bouclée par les Mongasques cet été, après le transfert d’Aurélien Tchouameni au Real Madrid. Les Madrilènes ont déboursé environ 80 millions d’euros pour sa signature.