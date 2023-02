ASSE : Dennis Appiah se veut rassurant avant Nîmes

Publié par Dylan le 19 février 2023 à 18:24

Dans un duel tendu entre le Nîmes Olympique et l'ASSE, le défenseur des Verts Dennis Appiah a livré son ressenti. Il espère enchaîner avec une victoire.

C'est désormais le match le plus attendu de cette 24ème journée de Ligue 2. L'AS Saint-Étienne et le Nîmes Olympique vont s'affronter dans ce qui constituera le choc du bas de tableau. Premiers non-relégables, les Verts ne comptent qu'un point d'avance sur les Crocos, premiers relégables. Laurent Batlles, l'entraîneur stéphanois ne pourra pas compter sur toutes ses forces. À l'inverse, son homologue gardois Frédéric Bompard devra faire face à la seule absence de son défenseur Benoît Poulain.

Avantage Nîmes dans cette confrontation ? Pas sûr. Si les Crocos vont accueillir leurs rivaux stéphanois, leur dynamique n'est pas bonne. Après deux succès consécutifs, ils ont concédé une défaite à domicile contre Grenoble (0-2) avant d'aller chercher un match nul face à Rodez (1-1). Ce dernier résultat peut redonner de l'espoir aux locaux, car il s'agissait d'une rencontre capitale pour le maintien. Le Rodez AF étant lanterne rouge de Ligue 2, mais seulement un point derrière.

Dennis Appiah avant Nîmes-ASSE : « Retrouver la maîtrise »

Avant ce duel entre le Nîmes Olympique et l'AS Saint-Étienne, les premières déclarations fusent. Le latéral droit des Verts, Dennis Appiah, a décidé de prendre la parole ce samedi.

S'il estime que rien n'est encore acquis, l'ancien nantais souhaite enchaîner avec une troisième victoire consécutive en Ligue 2 : « Si c’est possible, j’aimerais retrouver la maîtrise qu’on a eu dans la première période face à Dijon. Pas une maîtrise stérile mais une maîtrise où on fait mal à l’adversaire, où on les fait courir et où on marque des buts. Si on arrive à faire ça le plus longtemps possible sur les matchs, je pense qu’on sera pas loin de ce qu’on veut faire » a t-il déclaré en conférence de presse. Malheur au vaincu lundi.