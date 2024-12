PSG : Kylian Mbappé, le grand aveu qui va plaire au Paris SG

Kylian Mbappé a brisé le silence après des mois de spéculations autour de sa vie privée et ses performances sur le terrain. Le Bondynois est notamment revenu sur son passage au PSG et a fait un aveu, peut-être pas suffisant pour apaiser les tensions.

PSG : Kylian Mbappé reconnaît avoir commis une erreur

Depuis son départ du PSG, il n’y a pratiquement pas un seul jour où le nom de Kylian Mbappé ne fait pas la une des journaux. Son adaptation et ses performances sous les couleurs du Real Madrid sont scrutées dans les moindres détails. C’est dans ce contexte que l’international français s’est retrouvé au cœur d’un scandale sexuel. Au milieu de tous ces événements qui ont mouvementé sa vie et son quotidien, Mbappé a décidé de briser le silence.

Dans une longue interview accordée à Canal+ à travers l’émission Clique, l’attaquant du Real Madrid est revenu sur son départ du Paris Saint-Germain. KM9 a notamment évoqué sa relation avec les supporters parisiens, admettant avoir commis une erreur : « L’erreur que j’ai peut-être faite, c’est que j’ai tout confondu. J’avais des conflits avec des gens car je défendais mes droits d’homme. Mais ça ne représentait pas le club », a regretté Kylian Mbappé.

« Au PSG, les supporters et les joueurs m’ont tout donné. Avec les supporters j’aurai pu être plus expressif. Les supporters ne savaient pas tout ce qui se passait et pensaient que je n’en avais rien à foutre du club. C’était faux », a-t-il ajouté. Le champion du monde français a également souligné l’importance du PSG dans sa carrière : « Ce club, je le connais par cœur. Dans les médias, c’est le PSG qui te fait manger. C’est le business mais j’ai toujours gardé cette attache avec le PSG. Cette relation ne se coupe pas comme cela », a fait savoir Kylian Mbappé.

Les regrets de Mbappé sur le départ de son frère Ethan du Paris SG

Le départ de l’attaquant de 25 ans du PSG a coïncidé avec celui de son frère Ethan, qui a rejoint le LOSC livre de tout contrat. Sur la question, il a cependant regretté le traitement réservé à son frère : « Mon frère, il n’avait rien demandé. Son Real Madrid, c’était le PSG et indirectement, c’est moi qui le lui ai enlevé. Ethan, tu ne touches pas. Mais bon, je me dis que je n’ai même pas été capable de sauver la carrière de mon frère. À un moment, je lui ai dit « si ça te pèse, je prolonge. » Il m’a répondu : « non, avec ce qu’ils t’ont fait, on ne peut pas rester ».

Concernant ses relations avec les dirigeants parisiens, Mbappé a salué la relation qu’il a toujours entretenue avec le propriétaire, l’Émir du Qatar. En revanche, il a été plus évasif sur ses relations avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG.