Mercato PSG : Rencontre décisive entre le clan Christopher Nkunku et le Paris SG 

Cinq ans après son départ, Christopher Nkunku pourrait bien faire son retour au PSG lors du prochain mercato hivernal. Le Paris SG passe la vitesse pour le transfert de l’attaquant de Chelsea.

Mercato : Le PSG accélère pour le retour de Christopher Nkunku

Après avoir quitté le PSG en 2019 pour rejoindre le RB Leipzig, puis Chelsea, Christopher Nkunku connaîtrait des difficultés à s’imposer dans son nouveau club. Un prêt avec option d’achat dès cet hiver pourrait ainsi être envisagé. À la recherche d’un renfort de taille en attaque, le Paris Saint-Germain serait intéressé par les services de son ancien joueur.

Et ces dernières heures, le portail PSG Inside Actus assure que l’international français se rapproche de plus en plus du club de la capitale. Le compte Twitter dédié au PSG explique qu’une rencontre devrait avoir lieu prochainement entre les représentants de Christopher Nkunku et Luis Campos, le conseiller sportif parisien, pour finaliser les détails de ce transfert.

En difficulté à Londres sous les ordres d’Enzo Maresca, Nkunku serait intéressé par un retour dans un environnement qu’il connaît bien. Toujours selon la même source, les dirigeants parisiens et l’entraîneur Luis Enrique seraient tous deux séduits par le profil de l’ancien coéquipier de Thiago Silva.

Sa polyvalence et sa connaissance du championnat français seraient des atouts majeurs pour renforcer l’effectif parisien. Le retour de Christopher Nkunku au PSG prendrait la forme d’un prêt avec option d’achat. Le club de la capitale souhaiterait ainsi sécuriser le transfert tout en prenant le temps d’évaluer les performances du joueur de 27 ans. Affaire à suivre…