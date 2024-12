OM-LOSC : La LFP a tranché, un mauvais présage pour Marseille ?

Le choc OM-LOSC promet d’être intense avec un arbitre qui pourrait relancer la polémique. Willy Delajod, qui a laissé un lourd passé à Marseille, sera au sifflet pour ce match.

OM-LOSC : Willy Delajod, un arbitre qui rappelle de douloureux souvenirs à Marseille

Sur une dynamique de trois victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille aborde le match face au LOSC avec confiance. Cette dernière rencontre de l’année 2024 au Vélodrome s’annonce déjà décisive pour la suite de la saison. Cependant, un élément vient ternir légèrement l’optimisme des supporters marseillais.

En effet, la LFP a désigné Willy Delajod comme arbitre principal de cette rencontre OM-LOSC prévue samedi prochain à 17h00, dans le cadre de la 15e journée. L’homme de 32 ans a déjà officié à plusieurs reprises lors des rencontres de l’OM, avec un bilan mitigé. Sur 15 matchs arbitrés par Willy Delajod, les Marseillais comptent 6 victoires, 4 défaites et 4 nuls.

Et certains souvenirs restent amers pour les hommes de Roberto De Zerbi. L’arbitre haut-savoyard était au sifflet lors de leur défaite de l’OM contre Strasbourg (0-1) cette saison, et lors du Classique perdu face au PSG (0-4) l’année dernière.

🔴 Le match OM – Lille comptant pour la 15ème journée de L1 sera arbitré par Willy Delajod 🇫🇷#TeamOM | #OMLOSC



🗞️ @Ligue1 pic.twitter.com/KGLcRJ79BF — Actu OM (@OMLActu) December 10, 2024

Pour ce choc OM-LOSC, Willy Delajod sera accompagné des assistants Erwan Finjean et Philippe Jeanne, tandis que Mikaël Lesage occupera le rôle de quatrième arbitre. Nicolas Rainville et Alexandre Castro seront chargés de l’assistance vidéo (VAR). Les supporters marseillais espèrent que cette désignation sera synonyme de succès et permettra à leur équipe de terminer l’année en beauté au Vélodrome.