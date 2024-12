Mercato ASSE : Saint-Etienne reçoit le feu vert pour un recrutement serein

Bonne nouvelle pour l’ASSE qui peut envisager son mercato sans contrainte. Passée devant la DNCG ce mardi, Saint-Etienne a fait valider ses comptes avec succès pour obtenir le feu vert du gendarme financier.

Mercato ASSE : Saint-Etienne obtient le feu vert de la DNCG

Dans le dur en Ligue 1 depuis le début de la saison, l’ASSE devrait se renforcer lors du prochain mercato d’hiver. Les dirigeants stéphanois travaillent sur plusieurs pistes et espèrent redresser la barre. C’est dans ce contexte de pression et de tension que Saint-Etienne reçoit la bonne nouvelle. Mardi, le club stéphanois a passé avec succès le contrôle de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).

« Dans le cadre du réexamen de la situation économique des clubs professionnels de football, la Direction de l’AS Saint-Étienne a été reçue et auditionnée ce mardi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG). Après étude du dossier présenté par l’ASSE, l’instance nationale a confirmé l’absence de mesure restrictive à l’encontre du club », a annoncé le club forézien sur son compte X.

ℹ️ Dans le cadre du réexamen de la situation économique des clubs professionnels de football, la Direction de l’AS Saint-Étienne a été reçue et auditionnée ce mardi par la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).



🟢 Après étude du dossier présenté par l'ASSE,… pic.twitter.com/ZcVQJo3E7t — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) December 10, 2024

Cette décision rassure les supporters stéphanois et permet au club d’envisager l’avenir avec plus de sérénité. Contrairement à l’Olympique Lyonnais et au Havre AC, qui ont été sanctionnés pour des problèmes financiers, Saint-Etienne a démontré une gestion saine de ses comptes. Le club, racheté par Kilmer Sports Ventures l’été dernier, a convaincu la DNCG de la solidité de son projet sportif.

Cette décision positive permet à l’AS Saint-Etienne de se concentrer pleinement sur les objectifs sportifs. Le club pourra ainsi envisager le mercato hivernal avec plus de sérénité et renforcer son effectif en vue d’une remontée au classement.