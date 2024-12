ASSE : Olivier Dall’Oglio en danger à Saint-Etienne, une réunion au sommet annoncée

L’avenir d’Olivier Dall’Oglio à l’ASSE est plus que jamais incertain. Les résultats décevants du club et les tensions internes mettent la pression sur l’entraîneur français.

ASSE : La pression monte sur Dall’Oglio avant le choc contre l’OM !

La situation d’Olivier Dall’Oglio sur le banc de touche de l’ASSE se complique de jour en jour. Plus les week-ends passent, plus sa position sur le banc de touche stéphanois est fragilisée. La récente défaite concédée à Geoffroy-Guichard contre l’OM a encore ravivé les inquiétudes de la direction de Saint-Etienne autour de la capacité du technicien français à redresser la barre avant que le pire n’arrive. En ce sens, les prochains jours s’annoncent décisifs et capitaux pour le sort de Dall’Oglio dans le Forez.

Selon les dernières informations, une réunion de crise est prévue dans les prochains jours afin d’évaluer la situation et d’envisager les prochaines étapes. Les dirigeants de Kilmer Group, propriétaires du club, seraient de plus en plus insatisfaits des performances de l’équipe et de la gestion du groupe par Dall’Oglio.

La Coupe de France, un dernier espoir ?

Le match de Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, programmé le 22 décembre, s’annonce comme un tournant. Une victoire permettrait à Olivier Dall’Oglio de gagner un peu de répit et de redonner confiance à son équipe. En cas de défaite, sa position serait fortement compromise.

Les raisons du mécontentement sont multiples. Les choix tactiques d’Olivier Dall’Oglio sont régulièrement remis en question, et certains joueurs exprimeraient leur désaccord avec les méthodes de l’entraîneur. De plus, les résultats en championnat sont loin d’être satisfaisants, et le maintien en Ligue 1 apparaît comme un objectif de plus en plus difficile à atteindre.

Si le départ d’Olivier Dall’Oglio semble de plus en plus probable, les dirigeants stéphanois n’ont pas encore arrêté leur décision. Plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer, mais aucun successeur n’a encore été identifié.