Mercato PSG : Une fenêtre hivernale discrète en vue au Paris SG

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les choses se précisent au PSG. Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, s’apprête à renforcer l’effectif de Luis Enrique, mais dans des proportions raisonnables.

Mercato PSG : Deux ou trois recrues pour renforcer l’effectif au Paris SG cet hiver

Le Paris Saint-Germain devrait connaître un mercato hivernal plus calme que prévu. Selon PSG Inside Actus, sur la plateforme X, le PSG ne prévoit pas une révolution de son effectif en janvier. L’objectif serait plutôt de recruter deux ou trois joueurs ciblés : un défenseur latéral, un milieu de terrain défensif ou relayeur, et un ailier. Un avant-centre pourrait également être envisagé si une opportunité se présentait.

Cette approche plus prudente s’explique notamment par la volonté de stabiliser l’effectif après une période de nombreux changements. De plus, le contexte économique actuel pourrait inciter le PSG à limiter ses dépenses. Si le mercato hivernal est souvent synonyme de surprises, il semble que le PSG privilégie cette fois-ci une approche plus réfléchie.

Le club de Nasser Al-Khelaïfi devrait donc se concentrer sur des renforts ciblés afin de renforcer certaines zones de son jeu, tout en évitant une inflation de l’effectif. Surtout que les nouvelles règles de l’UEFA n’encouragent pas à faire des folies en janvier.

Le PSG face à un casse-tête pour renforcer son effectif

D’après les informations du journal Le Parisien, le club de la capitale aimerait se séparer de Milan Skriniar et Randal Kolo Muani durant le marché des transferts de janvier. Toujours selon la même source, la direction du Paris SG aurait clairement indiqué qu’aucune arrivée ne pourrait être bouclée tant que ces joueurs ne quitteront pas le groupe de Luis Enrique.

Un des principaux obstacles à ce mercato réside dans la règle de l’UEFA concernant l’inscription des nouvelles recrues. En effet, le PSG devra attendre la fin de la phase de qualification pour la Ligue des champions pour inscrire de nouveaux joueurs. À l’heure actuelle, la qualification pour la phase finale de la compétition n’est pas encore assurée, les Rouge et Bleu devant encore affronter Manchester City et le VfB Stuttgart.

Cette situation empêche donc le Paris Saint-Germain d’enregistrer toute nouvelle recrue tant que la phase de qualification ne sera pas définitivement terminée. Ainsi, bien que le club soit activement à la recherche de renforts pour renforcer son effectif, il devra d’abord résoudre les questions concernant les départs, et attendre le feu vert sur le plan de la qualification européenne avant de pouvoir intégrer de nouvelles recrues à son équipe.