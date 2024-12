OGC Nice : Sofiane Diop s’emporte après la défaite contre l’Union Saint-Gilloise

L’aventure européenne de l’OGC Nice est quasiment terminée. Après la défaite contre l’Union Saint-Gilloise (2-1), Sofiane Diop ne mâche pas ses mots et dénonce le manque de maturité de son équipe.

L’OGC Nice a vécu une soirée cauchemardesque ce jeudi en Belgique. Battus par l’Union Saint-Gilloise (2-1) lors de la sixième journée de Ligue Europa, les Aiglons voient leurs espoirs de qualification sérieusement compromis. Un nouveau revers qui vient confirmer les difficultés européennes des Niçois cette saison.

Malgré une volonté affichée de renverser la tendance, les hommes de Franck Haise n’ont pas réussi à trouver la solution. Sofiane Diop, déçu, a exprimé son amertume après la rencontre : « C’est un peu la conséquence de tout le match, il ne faut pas oublier qu’ils ont eu énormément d’occasions. On a joué comme des enfants », a-t-il déploré au micro de Canal Plus.

Le but encaissé dans les dernières secondes de la partie a en effet été le coup de grâce pour l’OGC Nice. « Des fois, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre », a regretté Sofiane Diop. Cette défaite met en évidence un manque de maturité et d’efficacité de la part des Aiglons sur la scène européenne.

"Ça me fait chier parce qu’ils (les supporters niçois) étaient 1000. On a joué comme des enfants."



Avec cette avant-dernière place dans leur groupe, l’OGCN est désormais tourné vers le championnat. Les Niçois se déplaceront à Montpellier, lanterne rouge de Ligue 1, ce dimanche. Une rencontre qui s’annonce cruciale pour relancer la machine et tenter de remonter au classement.