Montpellier HSC : Jean-Louis Gasset et le MHSC prêts à défier l’OGC Nice

Plongé dans une série de défaites qui a précipité le Montpellier HSC dans la zone rouge, Jean-Louis Gasset entend redresser la barre ce week-end. Ce dimanche, les Montpelliérains accueilleront l’OGC Nice à la Mosson, avec l’ambition de décrocher une victoire cruciale. Le technicien français de 70 ans et son groupe sont entièrement concentrés sur cet objectif.

Un défi de taille face à l’OGC Nice

La dernière victoire du MHSC remonte au 10 novembre, lors d’un succès convaincant contre le Stade Brestois (3-1). Cependant, cette éclaircie n’a pas suffi à relancer la dynamique montpelliéraine, qui reste sur trois rencontres sans victoire. Pour Jean-Louis Gasset, une victoire face à l’OGC Nice est impérative. « Il est important de prendre les trois points, puis d’essayer de passer le prochain tour en Coupe pour avoir des fêtes plus agréables. Aujourd’hui, tout le monde a haussé son niveau. Dans le groupe qui affrontera Nice, chacun est impliqué », a déclaré l’entraîneur montpelliérain.

La tâche s’annonce cependant ardue. Sixième de Ligue 1, l’OGC Nice arrive avec un esprit revanchard après sa défaite en Ligue Europa face à l’Union Saint-Gilloise (1-2). Les Aiglons auront à cœur de réagir, notamment pour satisfaire leurs supporters. Face à cet adversaire solide, Jean-Louis Gasset devra faire des choix tactiques judicieux pour donner à son équipe les meilleures chances de l’emporter.

Jean-Louis Gasset

« Montpellier n’a pas la tête du dernier »

Jouer à domicile représente un avantage non négligeable pour le MHSC. À la Mosson, les Montpelliérains ont récemment montré leur capacité à rivaliser, comme en témoigne leur match nul spectaculaire contre le LOSC Lille (2-2). Jean-Louis Gasset reste confiant dans les capacités de son équipe, qu’il estime largement capable d’y arriver.

« Je dis ce que je vois. Si j’avais l’impression qu’on n’y arriverait pas, je le dirais. Mais ce n’est pas ce que je ressens. Aujourd’hui, on rivalise avec des clubs européens, et là, on en affronte un nouveau. Le problème, c’est uniquement nous. Montpellier n’a pas la tête d’un dernier de classement », a-t-il affirmé avec assurance.