PSG vs OL : Les compos tombent, Luis Enrique fait des choix forts

Le technicien du PSG, Luis Enrique, va affronter l’Olympique Lyonnais avec un effectif presque au complet. Seuls trois joueurs du Paris SG ne sont pas retenus pour cette rencontre.

PSG vs OL : Le groupe du Paris SG dévoilé

Le PSG accueille l’Olympique Lyonnais ce dimanche en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Les Parisiens tenteront de remporter ce match pour poursuivre leur invincibilité en championnat de France. Lyon, quant à lui, vise une nouvelle victoire après son succès face à Angers SCO et sa belle performance en Ligue Europa.

Avant cette rencontre, le technicien parisien, Luis Enrique, a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour affronter les hommes de Pierre Sage. On retrouve la plupart des cadres de cette équipe. La grosse surprise est l’absence de l’attaquant français Randal Kolo Muani.

L’international tricolore n’entre plus dans les plans du tacticien espagnol. Cette saison, Randal Kolo Muani n’a inscrit que 2 buts et délivré une passe décisive en 10 apparitions en Ligue 1. Milan Skriniar et Presnel Kimpembe ne sont pas non plus retenus pour la réception de l’Olympique Lyonnais.

Ligue 1 : Le PSG face à un OL ambitieux

Pour cette 15e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader incontesté, accueille l’Olympique Lyonnais, une équipe en pleine forme. Ce dimanche à 20h45, le Parc des Princes promet une affiche alléchante. Le PSG, fort de sa série de victoires, aura à cœur de creuser l’écart en tête du classement. Les Parisiens pourront compter sur leur effectif étoilé pour venir à bout d’une équipe lyonnaise ambitieuse.

De son côté, l’OL, porté par sa récente série de bonnes performances, se déplacera à Paris avec l’envie de créer la surprise. Les Lyonnais, qui ont séduit par leur jeu cette saison, tenteront de profiter des éventuelles failles parisiennes pour décrocher un résultat positif. Ce choc au sommet s’annonce palpitant. Qui sortira vainqueur de cette rencontre ? Réponse dimanche soir.

La compo probable du Paris Saint-Germain

Gardien : Donnarumma

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes

Milieux : Zaïre-Emery, Joao Neves, Vitinha

Attaquants : Dembélé, Ramos, Barcola.

Le onze possible de l’Olympique Lyonnais

Gardien : Perri

Défenseurs : Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico

Milieux : Veretout, Matic, Tolisso

Attaquants : Cherki, Lacazette, Fofana.