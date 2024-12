AS Monaco Mercato : Adi Hütter confirme l’option Kolo Muani du PSG  

En quête d’un attaquant pour pallier la blessure de Folarin Balogun, l’AS Monaco est intéressé par le profil de Randal Kolo Muani. L’entraîneur monégasque Adi Hütter s’est prononcé sur la possibilité de se renforcer avec le joueur du PSG.

AS Monaco Mercato : Kolo Muani pour remplacer Balogun ?

Le mercato hivernal s’annonce agité du côté de l’AS Monaco. La grave blessure de Folarin Balogun, indisponible pour quatre mois, oblige le club de la Principauté à se renforcer en attaque. L’entraîneur Adi Hütter a évoqué la piste menant à Randal Kolo Muani, en difficulté au PSG.

Le technicien autrichien a confirmé l’intérêt de son club pour l’international français de 26 ans. « Kolo Muani, ce serait bien ! », a répondu l’entraîneur monégasque dans un sourire, avant d’ajouter en conférence de presse : « mais on doit être honnête… Nous devons trouver la bonne solution pour la deuxième partie de saison. Avec quel buteur ? Nous ne le savons pas encore exactement aujourd’hui. Nous avons quelques profils (en tête), mais nous devons trouver quelqu’un qui marque des buts. Peu importe son âge. »

Poussé vers la sortie au Paris SG, l’ancien joueur du FC Nantes pourrait apporter à l’ASM sa vitesse, sa technique et son sens du but, des qualités qui font cruellement défaut à l’équipe de l’ASM depuis le départ de Wissam Ben Yedder. Cependant, la concurrence est rude pour s’attacher les services de Kolo Muani, et Monaco devra faire face à la concurrence de plusieurs clubs européens, notamment en Premier League.

West Ham reçoit le feu vert pour recruter Kolo Muani cet hiver

Arrivé au PSG à l’été 2023, Randal Kolo Muani peine à s’imposer dans la capitale. Selon les dernières rumeurs, l’attaquant français pourrait quitter le club dès cet hiver. West Ham, à la recherche d’un renfort offensif, serait en pole position pour accueillir l’international français. Selon le média britannique Caught Offside, les Hammers auraient obtenu l’accord de principe du Paris Saint-Germain pour recruter Kolo Muani.

Un prêt avec option d’achat serait envisagé. Cette piste séduit l’entourage du joueur, qui souhaite retrouver du temps de jeu. Mais ce transfert n’est pas sans poser de questions. Quel sera le montant du transfert ? Le salaire de Kolo Muani sera-t-il à la hauteur des attentes de West Ham ? Autant de questions qui restent en suspens. Affaire à suivre…