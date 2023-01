AS Monaco Mercato : Ben Yedder sur le départ, le verdict de Clément

Publié par Ange A. le 14 janvier 2023 à 03:07

Entraîneur de l’AS Monaco, Philippe Clément a tranché sur l’avenir de Wissam Ben Yedder, désormais relégué sur le banc à l’ASM.

Actuel 5e de Ligue 1, l’AS Monaco alterne entre le bon et le moins bon cette saison. L’ASM a été sorti dès les 32es de finale de la Coupe de France mais reste engagé en Coupe d’Europe. Le club princier jouera les barrages de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen. Alors que cette échéance européenne approche, les choix de Philippe Clément sont davantage contestés. Sa décision de faire asseoir Wissam Ben Yedder lors des deux derniers matchs de championnat passe mal. Surtout que l’attaquant tricolore est le meilleur buteur de Monaco cette saison avec 13 réalisations, loin devant Breel Embolo et ses 9 pions. En marge de la réception d’Ajaccio ce dimanche, l’entraîneur monégasque a tenu à rassurer pour son attaquant.

AS Monaco Mercato : Philippe Clément ferme la porte à Ben Yedder

Pour le technicien belge, son choix de faire asseoir Ben Yedder s’inscrit davantage dans la rotation de son effectif. De même, le coach de l’AS Monaco rappelle que son attaquant vedette n’a plus ses jambes d’antan, d’où la nécessité de souvent le préserver. « Qu’il y ait une rotation des joueurs, c’est de plus en plus le cas dans le foot moderne : pour que les joueurs aient de la fraîcheur pour faire tout ce qu’ils ont à faire », a indiqué Philippe Clément en conférence de presse. L’entraîneur du club du Rocher a également tranché sur la question de l’avenir de Ben Yedder. Un futur du buteur tricolore qu’il entrevoit encore avec le club princier. Son contrat avec l’ASM court encore jusqu’en 2024.

« Bien sûr, je veux que Wissam reste. Il a fait de bonnes choses pour l’équipe à Lorient. Pas seulement son but, et on n’a pas besoin que des buts pour un attaquant. Wissam a fait de bonnes choses ces derniers mois. On ne doit pas commencer à parler de [sa situation] comme d’une faiblesse. C’est une force », a-t-il souligné.