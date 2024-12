PSG Mercato : 20M€, West Ham prêt à casser sa tirelire pour le Paris SG

Le mercato d’hiver approche et le PSG continue d’être au cœur des rumeurs de transferts. En Angleterre, West Ham serait prêt à signer un gros chèque pour s’offrir les services d’un indésirable du Paris SG.

PSG Mercato : West Ham intéressé par un transfert définitif d’un milieu parisien

Carlos Soler pourrait définitivement quitter le PSG. Le West Ham United FC souhaite lever l’option d’achat du milieu de terrain espagnol. Prêté au club anglais par le Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, le joueur de 27 ans est en train de se relancer en Angleterre.

Après 12 matches joués en Premier League cette saison, avec notamment 1 passe décisive, l’ancien capitaine de Valence est devenu un élément important des Hammers, qui espèrent le conserver. En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par le tabloïd britannique The Evening Standard, le club londonien souhaiterait acquérir définitivement l’international espagnol (14 sélections, 4 buts).

Encore lié au PSG jusqu’au 30 juin 2027, Carlos Soler ne devrait pas être retenu par Luis Campos et Luis Enrique, qui ne s’opposeront donc pas à son départ définitif. Ses performances convaincantes n’ont pas échappé à la direction de West Ham qui étudierait la possibilité de le recruter définitivement.

Écarté des plans de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, Soler ne fait plus partie des projets du club de la capitale. Un transfert définitif semble donc envisageable, d’autant plus que l’Espagnol semble avoir trouvé un nouveau souffle en Angleterre.

« Londres, ma nouvelle maison ? » Carlos Soler se confie sur son avenir

Arrivé en prêt à West Ham en début de saison, Carlos Soler a rapidement conquis les cœurs des supporters londoniens. Le milieu de terrain espagnol, qui compte déjà 12 apparitions en Premier League, a apporté une touche de classe et de dynamisme au jeu des Hammers. Sous les ordres de Julen Lopetegui, qui semble l’avoir placé devant le Brésilien Lucas Paqueta dans la hiérarchie des milieux de terrain de West Ham, Carlos Soler s’épanouit totalement à Londres, où il aimerait bien rester.

🚨 Carlos Soler a un réel impact à West Ham, le club anglais commence à réfléchir pour que son prêt se transforme en transfert définitif.



📈 Lopetegui semble avoir placé Soler devant Paqueta dans la hiérarchie, alors que l'avenir du brésilien est incertain.



🗞 Standard Sport 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 https://t.co/FDiVEsUqjY — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) December 16, 2024

« Vivre dans une ville comme Londres, c’est génial. Je suis très heureux ici. Je viens ici en prêt, et pour profiter de cette opportunité. Je ne peux rien dire de plus », indiquait le joueur parisien dans une interview accordée au journal espagnol Diario AS. Évalué à 20 millions d’euros, Carlos Soler pourrait donc prochainement permettre au Paris SG de renflouer ses caisses. Affaire à suivre…