Mercato ASSE : Saint-Etienne reçoit une réponse claire pour un buteur

Alors que l’ASSE est à la recherche d’un nouvel entraîneur, le club stéphanois s’active également sur le mercato. En effet, Saint-Etienne serait intéressé par le profil de Cyriel Dessers, attaquant des Glasgow Rangers.

Mercato : Lucas Stassin, la recrue offensive qui tarde à s’éclore à l’ASSE

De retour en Ligue 1 après deux passés en Ligue 2, l’ASSE a connu un mercato record l’été dernier. Les Verts, avec l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, ont sorti le chéquier pour signer neuf joueurs pour renforcer le groupe d’Olivier Dall’Oglio. La recrue phare reste sans doute Lucas Stassin, le jeune attaquant belge débarqué de Westerlo contre 10 millions d’euros.

Entre sa période d’adaptation en Ligue 1 et les attentes à l’ASSE, le jeune attaquant de 20 ans est encore loin d’être le fer de lance de l’attaque stéphanoise. Il lui a fallu attendre son 12e match de la saison pour débloquer son compteur, lors de la défaite 2-1 face à Toulouse. Ce qui porte son bilan statistique à 1 but et 3 passes décisives. Pas assez pour porter le secteur offensif stéphanois, avec Saint-Etienne qui cherche à se renforcer en attaque.

Mercato ASSE : Cyriel Dessers dans le viseur de Saint-Etienne

Après avoir investi dans le jeune espoir Lucas Stassin l’été dernier, les dirigeants stéphanois souhaitent désormais apporter de l’expérience à leur secteur offensif. Selon Le Républicain Sportif, le club du Forez serait sur les traces de Cyriel Dessers, attaquant nigérian des Glasgow Rangers, auteur de 6 sélections avec les Super Eagles.

Le club de Ligue 1 serait en contact avec les agents du joueur, auteur de 6 buts en 14 matchs avec les Rangers en Premiership cette saison. L’international nigérian était le numéro neuf de l’équipe il n’y a pas si longtemps, mais il joue désormais le rôle de second violon derrière Hamza Igamane et Danilo. Son départ dès cet hiver est plus que jamais engagé.

Les Rangers ouverts à un départ de Cyriel Dessers dès janvier

Les atouts de Cyriel Dessers sont indéniables : il a prouvé sa capacité à marquer des buts dans plusieurs championnats européens. Son expérience serait un atout précieux pour une équipe de l’AS Saint-Etienne en quête de renouveau. Ça tombe bien puisque, selon TEAMtalk, les Glasgow Rangers sont ouverts à un départ de l’international nigérian. Le club écossais souhaiterait récupérer une partie de l’investissement réalisé et libérer une place d’étranger.

Ils avaient déjà tenté de le vendre l’été dernier mais n’ont pas reçu l’offre espérée pour l’ancien de Feyenoord. La même source indique que les équipes italiennes et françaises de premier plan seraient prêtes à ouvrir des conversations sur un accord potentiel le mois prochain. Les Rangers espèrent récupérer les 4,8 millions d’euros qu’ils ont dépensés pour Dessers en juillet 2023, alors qu’il lui reste encore deux ans dans son contrat.