ASSE : Déjà un changement de gardien de but à Saint-Etienne ?

L’ASSE traverse une période difficile. Après le départ d’Olivier Dall’Oglio, Laurent Huard assure l’intérim sur le banc de Saint-Etienne. Le prochain match, contre l’OM en Coupe de France, pourrait être l’occasion de voir un nouveau visage dans les buts : Brice Maubleu.

ASSE : Maubleu prêt à saisir sa chance en Coupe de France ?

L’ASSE, en quête de renouveau après le départ d’Olivier Dall’Oglio, se prépare à affronter l’Olympique de Marseille en Coupe de France. Une retrouvaille au goût de revanche après la défaite 2-0 concédé en championnat face aux Marseillais. Si le club forézien traverse une période difficile, cette rencontre pourrait être l’occasion de lancer de nouveaux projets et de donner sa chance à des éléments moins utilisés.

L’une des interrogations majeures concerne le poste de gardien de but. Gautier Larsonneur, titulaire indiscutable depuis le début de la saison, a montré des progrès mais reste perfectible. Brice Maubleu, recruté cet été, n’a pour l’instant pas eu l’opportunité de s’exprimer en Ligue 1 sous les couleurs de l’ASSE. La Coupe de France pourrait être l’occasion idéale pour lui de montrer son potentiel.

Un choix stratégique à opérer pour Saint-Etienne

Laurent Huard, entraîneur intérimaire de l’AS Saint-Etienne, pourrait être tenté de faire tourner son effectif et de donner sa chance à Maubleu. Ce dernier, fort de son expérience, pourrait apporter de la sérénité et de la solidité à la défense stéphanoise. De plus, ses qualités dans les tirs au but pourraient s’avérer précieuses en cas de séance de tirs au but.

Cette rencontre face à Marseille est donc une occasion pour l’ASSE de rebondir après une série de résultats décevants. Une victoire permettrait au club de retrouver un peu de confiance et de donner un nouvel élan à son parcours en Coupe.