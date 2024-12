ASSE-OM : Coupe de France, Huard réserve des surpises pour Saint-Etienne – Marseille

En préparation du match de Coupe de France qui oppose l’ASSE à l’OM dimanche, Laurent Huard, l’entraîneur intérimaire des Verts, a fait appel à plusieurs jeunes joueurs du centre de formation.

ASSE : Laurent Huard prépare encore la coupe de France

L’ASSE va affronter l’OM à Geoffroy-Guichard pour la deuxième fois en l’espace de deux semaines. Ce match aura lieu dimanche à 14h45, en 32es de finale de la Coupe de France. Les Stéphanois s’étaient inclinés face aux Marseillais (2-0), le 8 décembre en Ligue 1, alors qu’Olivier Dall’Oglio était encore à la tête de l’équipe.

Cette fois, c’est Laurent Huard qui dirigera l’AS Saint-Étienne, comme il l’avait déjà fait en décembre 2023, à la suite du limogeage de Laurent Batlles. Son équipe avait perdu contre Nîmes Olympique à Geoffroy-Guichard (1-0).

Coupe de France : De jeunes joueurs du centre de formation de l’ASSE à l’entraînement

L’entraîneur intérimaire a entamé la préparation de l’équipe de l’ASSE lundi. Ce mercredi, il en est à sa troisième séance, toutes à huis clos. Toutefois, Peuple-Vert a appris que plusieurs jeunes joueurs participent aux entraînements.

Outre Kevin Pedro (18 ans), Cheikh Fall (20 ans) et Ayman Aiki (19 ans), qu’Olivier Dall’Oglio avait convoqués contre l’Olympique de Marseille et Toulouse FC, Laurent Huard a fait appel à Marwann Nzuzi (20 ans), Jebryl Sahraoui (19 ans), Maedine Makhloufi (19 ans), Meïvyn Agesilas (18 ans), Mouhamed Lamine Ndiaye (19 ans) et Djylian N’Guessan (16 ans). Ils étaient présents à la séance du jour, selon le média spécialisé.

AS Saint-Etienne : Djylian N’Guessan lancé par Huard contre l’OM ?

Directeur du centre de formation de l’ASSE, Laurent Huard connaît très bien ces jeunes joueurs talentueux et prometteurs. Néanmoins, une question importante se pose quant à leur participation effective à la rencontre. Va-t-il leur faire confiance face à l’OM ? Il est possible que quelques-uns d’entre eux, notamment Djylian N’Guessan, passé professionnel il y a quelques semaines, et Ayman Aiki, disputent ce match.