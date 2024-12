ASSE : Le retour de Ben Old a déjà une date à Saint-Etienne

Les nouvelles sont bonnes pour Ben Old et l’ASSE. Victime d’une grave blessure au genou en début de saison, le jeune milieu de terrain de Saint-Etienne a entamé un long processus de rééducation. Les premières images de son retour progressif à l’entraînement sont encourageantes.

ASSE : Le point sur la blessure de Ben Old

Depuis son arrivée à Saint-Étienne en juillet 2024, Ben Old avait rapidement conquis les cœurs des supporters stéphanois. Sa technique, sa vision du jeu et sa maturité avaient fait de lui l’un des éléments clés du milieu de terrain. Malheureusement, une blessure au genou l’a contraint à s’éloigner des terrains pour plusieurs mois.

Il n’aura finalement disputé qu’un seul match sous les ordres d’Olivier Dall’Oglio. Aujourd’hui, Ben Old a entamé sa rééducation. Les premières images le montrent effectuant des exercices spécifiques pour renforcer son genou et retrouver sa condition physique. Le joueur semble déterminé à revenir le plus rapidement possible.

Un retour espéré pour le printemps

Selon les derniers éléments, le Néo-zélandais devrait pouvoir reprendre la compétition au printemps. Les supporters stéphanois attendent avec impatience son retour, qui devrait apporter un nouveau souffle à l’équipe.

L’absence de Ben Old était un coup dur pour l’AS Saint-Etienne. Le jeune joueur avait rapidement trouvé sa place dans l’équipe et apporté une plus-value indéniable. Son retour sera donc une excellente nouvelle pour le club.