Toulouse FC : Carles Martinez Novell critique le terrain après la victoire contre les Hauts Lyonnais

Tombeur des Hauts Lyonnais (0-0, tab 4-2) ce samedi, le Toulouse FC s’est qualifié pour les 16es de finale de la Coupe de France. Cependant, malgré cette victoire, l’entraîneur Carles Martinez Novell n’a pas hésité à pointer du doigt la mauvaise qualité du terrain du stade Rousson.

Un terrain compliqué pour le Toulouse FC

En conférence de presse, Carles Martinez Novell a vivement critiqué les conditions de jeu, notamment l’état du terrain, qu’il a jugé indigne d’un match de Coupe de France.

« Après le tirage, on s’était renseignés. On savait qu’ils jouaient sur un terrain synthétique. Ce n’est pas l’idéal, mais ça permet au moins de jouer au foot. Après, on nous a avertis que le match serait ici, on a reçu des vidéos, on savait que ce serait compliqué. Mais ce matin, lors du repérage, on s’est rendu compte que ce serait encore pire que prévu. Le terrain était très mauvais. Si on avait perdu, ça serait passé pour une excuse, mais là, je suis heureux qu’on ait gagné pour pouvoir le dire. C’était impossible de jouer au football, honnêtement. Le terrain est trop important dans le football », a-t-il déclaré.

Une équipe solidaire malgré les obstacles

Malgré un terrain difficile et une opposition redoutable, le Toulouse FC a su faire la différence lors de la séance de tirs au but. À l’issue de la rencontre, Carles Martinez Novell a salué l’état d’esprit de ses joueurs. « C’était un match très difficile. Je pense qu’on a bien géré nos émotions. Pour moi, les penalties, ce n’est pas une loterie. Il faut rester calme et concentré, et ça a été fait. »

Le technicien espagnol a également mis en avant certains joueurs pour leurs performances remarquables :

« On s’est mis des bâtons dans les roues en jouant à dix, puis avec la blessure de Joshua (King). Niklas a fait une erreur, mais ça arrive. Et quand Frank a raté son penalty, je me suis dit : « Quand est-ce que ça va s’arrêter ? » Je suis content du comportement des joueurs, avec une mention particulière pour Rafik (Messali) et Jaydee (Canvot), les Pitchouns qui ont montré de la personnalité. »

Pour conclure, Carles Martinez Novell a insisté sur l’importance de profiter de la trêve hivernale pour récupérer. « Rendez-vous l’année prochaine. Maintenant, tout le monde a besoin de recharger les batteries. On va pouvoir souffler un peu avant de revenir pour faire en sorte que 2025 soit encore meilleure. »