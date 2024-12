ASSE Actu : Le cauchemar continue, les blessés s’accumulent à Saint-Etienne !

À l’ASSE, l’actu est marquée par une hécatombe au sein du groupe stéphanois ! La liste des blessés s’est allongée après la défaite contre l’OM, dimanche lors de la Coupe de France. Une mauvaise nouvelle pour Eirik Horneland, le nouvel entraîneur des Verts.

ASSE Actu : Ibrahim Sissoko suspendu

L’Actu de l’ASSE avant la trêve hivernale est alarmante ! L’équipe a subi une nouvelle et lourde défaite face à l’OM (4-0), lors de son dernier match de l’année civile, disputé à domicile en Coupe de France. Cette rencontre a été marquée par l’expulsion d’Ibrahim Sissoko, qui sera donc suspendu pour les deux prochaines rencontres de championnat.

Le nouvel entraîneur, Eirik Horneland, devra ainsi composer sans l’avant-centre malien lors des matchs contre le Stade de Reims et le PSG en janvier.

Bouchouari et Cornud blessés, l’infirmerie de Saint-Etienne déborde

Mais les problèmes ne s’arrêtent pas là pour l’AS Saint-Etienne. L’effectif stéphanois est décimé par les blessures. En plus de Sissoko et des forfaits de dernière minute de Léo Pétrot, Mathis Amougou et Florian Tardieu, Benjamin Bouchouari s’est blessé lors du match contre Marseille. Il a quitté ses coéquipiers après seulement 35 minutes de jeu, en raison d’une gêne au dos.

Pierre Cornud n’a pas non plus participé au match contre l’OM. Bien qu’il était dans le groupe de l’ASSE, il a ressenti des douleurs au tendon d’Achille lors du dernier entraînement de samedi après-midi.

ASSE : Vers un groupe fortement réduit à la reprise avec Horneland

À ces blessés de dernière minute, il faut ajouter Mickaël Nadé, Augustine Boakye et Aïmen Moueffek. De retour de blessure et en reprise adaptée, ils n’étaient pas en condition pour affronter Marseille. Sans oublier les blessés de longue date : Thomas Monconduit, Ben Old, Yvann Maçon et Ibrahima Wadji.

Ce contexte difficile va contraindre Eirik Horneland à débuter la préparation hivernale avec un groupe fortement réduit. Le nouveau coach de l’ASSE devra cependant s’appuyer sur les nouvelles recrues attendues en janvier pour renforcer l’équipe.