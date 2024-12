Mercato PSG : Marcus Rashford annonce son départ de Manchester United

Annoncé sur les tablettes du PSG pour le mercato hivernal, qui s’ouvre dans quelques jours, Marcus Rashford a clairement laissé entendre qu’il était prêt à quitter les rangs de Manchester United.

Mercato PSG : Marcus Rashford trouble le vestiaire de Manchester United

Après la victoire de Manchester United face à son rival Manchester City (2-1), Marcus Rashford a fait une déclaration fracassante devant la presse. « Je pense être prêt à relever un nouveau défi. Le jour où je partirai, ce sera sans rancune. Je ne ferai aucun commentaire négatif sur Manchester United. J’ai vu comment d’autres joueurs sont partis par le passé et je ne veux pas être cette personne. Je serai toujours un Red Devil dans l’âme. C’est décevant d’être écarté d’un derby, mais c’est arrivé, nous avons gagné le match, alors passons à autre chose », a notamment déclaré le joueur de 27 ans.

D’après le journal The Sun, cette sortie de l’international anglais a été mal accueillie par certains de ses coéquipiers. Outre la position de son nouvel entraîneur Ruben Amorim, qui le pousserait vers la sortie, cette déclaration ne semble pas arranger la situation de Rashford à Manchester United.

« Il n’a plus beaucoup d’amis proches dans l’équipe depuis les départs de Paul Pogba et Jesse Lingard. Il est assez silencieux et n’agit pas vraiment comme un leader. On attend plus de lui, mais il ne semble pas intéressé, bien qu’il évolue en équipe première depuis huit ans », explique une source proche du vestiaire des Reds.

De plus en plus isolé, l’ancien partenaire de Cristiano Ronaldo pourrait trouver son salut dans un départ en janvier. Ce qui pourrait bien faire les affaires du Paris Saint-Germain. Même si le principal concerné semble avoir d’autres idées pour la saisine de sa carrière.

Marcus Rashford a une préférence pour son avenir

Marcus Rashford a clairement manifesté son désir de départ mardi. Malgré les propos rassurants de Ruben Amorim, l’attaquant anglais semble déterminé à changer d’air, ravivant les rumeurs d’un possible intérêt du Paris SG, évoqué à plusieurs reprises ces dernières saisons.

Pour autant, si son profil pourrait plaire à Luis Enrique, le natif de Manchester ne fait pas de la Ligue 1 sa priorité en cas de départ. D’après le Telegraph, des clubs saoudiens comme Al-Ittihad, Al-Ahli et Al-Qadsiah seraient intéressés, mais Rashford privilégierait un transfert vers un grand club européen, avec une préférence pour l’Espagne et le PSG comme plan B.