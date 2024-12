Mercato OM : Une prolongation en vue pour Adrien Rabiot

Alors que le mercato approche à grands pas, Adrien Rabiot, pièce maîtresse de l’OM, est au cœur des discussions. Le club phocéen souhaite prolonger le contrat de son milieu de terrain.

Une réunion est prévue entre Adrien Rabiot et la direction de l’OM

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille, après une période d’inactivité estivale, a redynamisé le milieu de terrain phocéen. Si le choix de l’OM a surpris de nombreux observateurs, les raisons de cette décision sont multiples. Selon un proche du joueur, Rabiot avait besoin d’une pause après l’Euro 2024 et cherchait un projet sportif précis. Convoité par plusieurs cadors européens, il a finalement posé ses valises dans le cité phocéenne.

Rapidement intégré dans le onze de départ de Roberto De Zerbi, le champion du monde 2018 s’est imposé comme un élément incontournable du milieu de terrain, comptabilisant 2 buts et 1 passe décisive en 11 rencontres disputées cette saison. Pourtant, l’avenir d’Adrien Rabiot à l’OM reste incertain. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2026, des discussions sont d’ores et déjà prévues entre le joueur et le club pour évoquer la suite.

Ses performances en passent pas inaperçues sur le mercato

Lors de sa conférence de presse de fin d’année, le président Pablo Longoria a confirmé vouloir prolonger le contrat de l’ancien Parisien, soulignant ses qualités humaines et sportives. « J’aimerais qu’il reste, mais nous devons voir si tout le monde est satisfait de cette collaboration », a-t-il déclaré. Néanmoins, le clan Rabiot, réputé pour être un négociateur avisé, pourrait compliquer les discussions.

Adrien Rabiot est très en forme en ce moment ! ⚜️🇫🇷 pic.twitter.com/4Rg0XucGGH — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 14, 2024

De plus, des prétendants pourraient proposer des offres salariales plus alléchantes au joueur de 29 ans, mettant ainsi l’OM dans une situation délicate. Pour conserver Adrien Rabiot, Longoria devra convaincre le joueur de l’importance de son rôle dans le projet marseillais et lui garantir une stabilité sportive et financière. Si l’OM parvient à prolonger le contrat de son milieu de terrain, ce serait une véritable victoire pour le club phocéen. Mais rien n’est encore acquis dans ce dossier.