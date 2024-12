Mercato ASSE : Les 3 priorités de Saint-Etienne pour l’hiver

L’ASSE, dans une situation délicate, cherche à se renforcer à l’occasion du mercato d’hiver. Le nouveau coach, Eirik Horneland, a clairement identifié les besoins de l’équipe pour mettre en place son projet de jeu.

Mercato ASSE : Un mercato hivernal décisif pour le maintien de Saint-Etienne

Après un début de saison compliqué et un changement d’entraîneur, l’ASSE se retrouve dans une situation délicate. Les Verts, actuellement en zone de barrage, doivent impérativement se renforcer lors du mercato hivernal pour espérer se maintenir en Ligue 1. La direction de Saint-Etienne n’a pas hésité à se débarrasser d’Olivier Dall’Oglio pour installer Eirik Horneland.

Le technicien norvégien a déjà évoqué son souhait de travailler avec l’effectif actuel. Toutefois, il souhaite un effectif capable de pratiquer un jeu intense et basé sur la possession de balle. Cependant, il est conscient que des recrutements ciblés sont nécessaires pour mettre en place son projet de jeu. En ce sens, Loïc Perrin avait déjà donné le ton, assurant qu’il n’était « pas interdit que des joueurs d’expérience viennent nous rejoindre ».

Des renforts indispensables pour Eirik Horneland et Saint-Etienne

Pour relancer l’AS Saint-Etienne dans la course au maintien et redresser la barre, plusieurs postes nécessitent d’être renforcés. Ainsi, Eirik Horneland s’attend au moins à la signature de trois renforts durant le mercato d’hiver. Un défenseur central droit est la priorité absolue. Le profil recherché est un joueur capable de construire le jeu et de s’adapter à un pressing haut.

Le milieu de terrain manque de densité et de créativité. Un joueur expérimenté est donc visé et pourrait donc apporter un plus à l’équipe. L’effectif stéphanois manque également de solutions sur les côtés. Un ailier rapide et technique est recherché pour apporter de la percussion.

Un attaquant pourrait également être recruté si une opportunité intéressante se présente. Des pistes concrètes sont donc notifiées avec un défenseur central évoluant en Ligue 2, un milieu de terrain expérimenté, comme Baptiste Santamaria, un ailier évoluant en Ligue 1 et un jeune attaquant prometteur de Ligue 2.